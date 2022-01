Découverte du Lion z’Ailé la maison d’édition qui donne des ailes à la lecture - IDBOOX

Le lancement d’une maison d’édition est toujours un évènement. Mais quand c’est une maman et son fils qui prennent une telle initiative, cela mérite le détour !

Le Lion z’Ailé de Waterloo (tout un programme ! ) est un éditeur basé dans la ville belge bien connue. La ligne éditoriale est variée, 5 livres viennent de paraitre et une trentaine seront publiés au cours de l’année.

Yasmina et Franck Bouko sont à l’origine de la création de la maison d’édition. Nous avons voulu en savoir plus. Concept, livres, stratégie, découvrez Le Lion Z’Ailé dans cette interview !

Découvrez le site de l’éditeur

Le Lion Z’Ailé de Waterloo est une maison d’édition au concept bien particulier, pouvez-vous nous expliquer ce que propose votre maison ?

Nous sommes une maison d’édition à compte d’éditeur strict. À la suite d’un appel à manuscrit, l’auteur soumet son œuvre à un comité de lecture constitué d’une quinzaine de lecteurs d’âge et d’horizons variés, mais ayant tous en commun la passion de la lecture.

Deux d’entre eux sont eux-mêmes auteurs. Chaque livre est lu par 4 lecteurs au minimum et ils sont débattus au sein du comité de lecture. Après sélection du livre et signature entre l’auteur et la maison d’édition, le livre est relu par une correctrice professionnelle et quatre infographistes sont à la disposition de l’auteur afin de concevoir la couverture qui est en adéquation avec le texte. S’ensuit la procédure habituelle de distribution, diffusion et la promotion du livre.

Tous les auteurs quelle que soit leur lieu de vie sont les bienvenus : un seul prérequis, écrire en français ou en néerlandais et répondre aux conditions de l’appel à manuscrit.



Outre cet aspect purement éditorial, nous proposons du coaching d’auteur. Chaque personne ayant ou non l’envie de publier peut soumettre un manuscrit afin d’en recevoir une analyse complète et peut également s’engager sur un projet d’écriture à long terme. Pour autant, l’auteur n’a pas la garantie qu’il sera édité par notre maison d’édition.

Quelle est la ligne éditoriale du Lion Z’Ailé ?

Nous avons 9 collections correspondant à plusieurs genres littéraires. Chacune est distinguée par un Lion de couleur :

Le lion grenat : Littérature, romance et Feel/Good

Le lion noir : policiers/thrillers/romans noirs

Le lion d’argent : romans historiques

Le lion bleu : récits de vie

Le lion parme : jeunesse

Le lion mauve : imaginaire (dyschronie, utopie, anticipation)

Le lion blanc : développement personnel

Le lion d’ambre : pièces de théâtre

Qui sont les auteurs et quels livres proposez-vous pour le lancement ?

Pour le moment nous avons 5 livres au catalogue.

Nous allons vous parler notamment d’Ariane Payen qui est l’auteure de plusieurs livres jeunesse. Elle s’est longtemps consacrée au scénario et elle continue à animer des ateliers d’écriture. C’est au travers de ses ateliers que nous l’avons connue. Nous avons pour point commun de vouloir faire écrire, de pousser les futurs écrivains à dévoiler leur talent et à s’exprimer par le biais de la fiction.

Elle signe Sitatunga, un livre pour adultes qui a pour toile de fond l’Afrique, le chamanisme, l’univers des guérisseurs, l’organisation d’un village, dans le Congo en pleine confrontation coloniale. Sitatunga est une histoire de femmes au sein d’une Afrique où les règles sont nombreuses et les destins imposés. C’est avant tout une histoire d’amour, de respect des traditions, de risque des interdits. Les relations se font et se défont, certaines sont de nature à mettre la vie d’autrui en danger, aucune n’est sans conséquence.

Héléna Dahl est française d’origine et signe un récit de vie poignant. La nuit s’éveille et tout s’éclaire met en scène sa sœur décédée trop jeune. Une perte qui la plonge dans un mélange de tristesse, de colère et de culpabilité.

Pour autant, elle aime la vie et semble mener une vie paisible auprès de son mari et de sa petite fille. C’est sans compter sur son esprit qui lui n’a pas fait le deuil de cette perte violente et injuste. En l’espace d’un rêve, l’auteure nous raconte comment chaque élément de leur histoire familiale s’est reconstitué petit à petit dans son esprit pour lui rendre sa vie, pour accepter la perte de celle qu’elle aimait plus que tout.

Joëlle Lartelier est passionnée de danse. Une grande partie de sa vie est tournée vers cet art. Directrice d’une école de danse, Joëlle a de nombreux talents et aime s’entourer de jeunes. Dotée d’une grande imagination, c’est tout naturellement qu’elle se tourne vers les contes pour enfants. Appelez-moi Igor est une ode à l’amitié et au respect d’autrui. De belles valeurs véhiculées par des personnages attachants, bien campés dans leur époque et au caractère bien trempé.

Vous proposez aux lecteurs des livres papier et numériques et bientôt des livres audio, quelle est votre stratégie ?

Nous commençons par proposer des livres papier et numériques. La majorité de nos livres seront sous les deux versions afin de plaire et de convenir à un large public. Chaque formule comporte des avantages. Le livre numérique est proposé à un prix plus compétitif, ce qui augmente l’accessibilité à la lecture.



Nous sommes encore au stade de l’étude du livre audio et c’est un projet que nous développerons dans le second semestre de l’année 2022. Plus cher, certains lecteurs se plaignent de la qualité du son, de l’effet robot ; donc nous désirons trouver un partenariat qui nous permette d’offrir des livres de qualité tout en ne les rendant pas prohibitifs.

Néanmoins, ils ont leur place et offrent des avantages que le support visuel empêche. Donc, notre stratégie est d’y aller doucement et de nous entourer d’une équipe de qualité pour créer un véritable cocon auditif de bien-être et d’émotions pour le lecteur.

Yasmina et Franck Bouko fondateurs du Lion z’Ailé de Waterloo

Quelles sont les embûches rencontrées lors de la création de votre maison d’édition ?

La maison d’édition aurait dû voir le jour plus tôt ; or, suite à un grave problème de santé, nous avons dû changer nos priorités. Cette période d’attente a permis de mieux cerner le projet, de le mûrir et de rencontrer certains de nos futurs partenaires. Cela dit, nous ne nous attendions pas à une telle complexité.



Nous ne parlerons pas d’embûche, car les différents points de construction de la maison se sont bien déroulés, plutôt d’horaires intenses et de délais bien serrés. Sans revenir sur la Covid, il est clair que cela ne nous a pas facilité la tâche et nous demande encore une énorme capacité d’adaptation et un moral sans failles, comme pour tous nos collègues.



Comprendre la chaîne du livre et convaincre de notre sérieux ont été deux éléments plus compliqués. Il n’y a que très peu de formations et nous nous sommes heurtés au fait qu’on demande à une jeune maison d’édition d’avoir un catalogue aussi fourni qu’une maison ayant pignon sur rue depuis plusieurs années. Heureusement certains partenaires comme La Banque du Livre, Hachette… nous ont fait confiance et nous ont beaucoup appris.

Quelle est votre politique tarifaire ?

Trouver un prix juste est une de nos priorités et un des éléments le plus délicat. Le prix des livres suscite souvent l’effroi.



Jugés trop chers, personne ne sait pourtant quel soin et combien d’heures de travail représente la création d’un ouvrage.

Notre avis est qu’il faut à tout prix préserver la culture et favoriser son accès pour tous. Donc, nous jouons sur des marges bénéficiaires les moins importantes possible et avons décidé de nous montrer plus généreux avec la rémunération des auteurs.

Le nom de votre maison est intriguant, Le Lion Z’Ailé de Waterloo pourriez-vous nous raconter son histoire ?

Le nom de la maison d’édition est en ligne directe avec nos origines : Venise en Italie, pays d’origine et Waterloo en Belgique, pays où nous vivons. Ces deux villes se démarquent par la présence d’un lion.

Pour être honnête, la dénomination de lion de Waterloo est quelque peu usurpée, car le lion se trouve sur la commune de Braine-L’Alleud qui jouxte celle de Waterloo. Les gens ont retenu l’appellation de lion de Waterloo, car il s’agit du site de la bataille de Waterloo. Cette butte majestueuse est surmontée d’un lion emblème de la Belgique. Quant au lion de Saint Marc, sur la place du même nom, il est le symbole de la République de Venise et porte un livre, symbole de paix.

Il nous a paru évident que le lion devait être un élément constitutif de la maison d’édition. Pour autant, nous le voulions fier, fort et pacifique, car quoi de mieux pour générer la paix que d’apporter la connaissance ; quoi de mieux que la lecture pour continuer à rêver les yeux ouverts ? Nous nous sommes permis un jeu de mots, rendant notre lion zélé, caractéristique de notre caractère passionné.



Votre maison d’édition sera-t-elle présente cette année lors de salons en France ou en Belgique ?

Nous nous étions réjouis de participer au Salon du livre de Bruxelles qui malheureusement a été annulé en raison des circonstances sanitaires.

Nous participerons au Salon du livre de Tournai.



Nous avons montré notre intérêt pour les salons du livre de Paris et de Genève. Les inscriptions ne débutant pas avant février, nous ne pouvons pas encore nous prononcer quant à notre participation, néanmoins tel est notre désir.



En ce qui concerne les autres salons, nous sommes bien entendu désireux d’y participer et attendons avec impatience les inscriptions. La situation reste précaire et quasi-impossible à anticiper pour les organisateurs qui font de réels miracles pour offrir aux exposants et au public un espace d’échange de qualité.

Les premiers auteurs à avoir rejoint la maison d’édition