La Prière aux étoiles – Le film inachevé de Pagnol adapté en BD - IDBOOX

Le tome 1 de La Prière aux étoiles est paru aux éditions Grand Angle. Plus qu’une bande dessinée c’est un témoignage sur Marcel Pagnol.

Serge Scotto et Eric Stoffel, Marko et Inaki Holgado ont magnifiquement retranscrit le scénario de La Prière aux étoiles, film qui n’a jamais vu le jour.

Un film de Pagnol inachevé pourquoi ?

La Prière aux étoiles était en tournage. Sous la pression nazie, à laquelle Marcel Pagnol refusait de faire allégeance, il a préféré détruire les premières bobines de La prière aux étoiles plutôt que de plier aux ordres de l’occupation.

On connait tous, Marius, Fanny et César. Il y aurait dû y avoir Florence, Pierre et Dominique, les principaux personnages de La prière aux étoiles.

Un BD pour faire perdurer l’œuvre

Aujourd’hui, faute de film, il existe la bande dessinée adaptée de l’œuvre de Pagnol. C’est l’histoire de Florence, femme entretenue, qui ne voue qu’un intérêt minime à Dominique qui lui, est éperdument amoureux d’elle. En se rendant à la Foire du Trône, celle-ci rencontre Pierre, un musicien déprimé à l’origine d’un titre prometteur, Prière aux étoiles.

Les textes de La Prière aux étoiles sont forts, le rythme excellent, les illustrations et la colorisation somptueuses. Les auteurs ont réussi ce pari difficile avec brio.

Cette histoire permet aux fans de Pagnol de le découvrir autrement. Lui si pudique, dévoile une sensualité inédite. On y apprend aussi que ce récit est très autobiographique, il raconte en filigrane sa propre idylle tumultueuse avec Josette Day.

En résumé, lire du Pagnol en mode case à case est une expérience intéressante. On se prend par moment à imaginer la mise en scène, les décors, les fondus enchainés de ce film au destin tragique. La BD rend hommage à l’auteur, au dramaturge, au cinéaste avec délicatesse.

