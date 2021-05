Vaccin Covid-19 – Chronodose un outil pour trouver un RDV pour les plus de 18 ans - IDBOOX

L’équipe CovidTracker a lancé il y a quelques semaines ViteMaDose. Cet outil permet de trouver un rendez-vous pour la vaccination contre la Covid-19 pour les personnes éligibles.

Chronodose est une nouvelle fonctionnalité. Elle permet de trouver une dose de vaccin Covid19 en 24h pour tous les plus 18 ans, sans condition d’éligibilité.

Chronodose des RDV pour les plus de 18 ans

Cette fonctionnalité est sur Vite Ma Dose, et les applications mobiles (iOS et Android).



Grâce à Chronodose, chaque personne de plus de 18 ans souhaitant se faire vacciner contre la Covid19 peut un rendez-vous en moins de 24h facilement et rapidement.

Un système de notification sera aussi implémenté permettant d’alerter les utilisateurs des disponibilités de créneaux de vaccination Chronodose. Pour y accéder c’est ici



Consultez aussi CovidListe pour trouver un rendez-vous rapidement et qu’aucune dose ne soit jetée. Pensez à intégrer vos tests PCR et vos vaccins dans l’appli TousAntiCovid ici