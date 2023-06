La Renault 4 L, un beau livre rend hommage à cette bagnole unique

« La Renault 4L – Le charme de la sobriété » est un bel ouvrage qui nous fait vivre de façon unique la saga de cette voiture des sixties !

La R4 ou la 4L rappelle des tas de souvenirs aux personnes l’ayant connue. Plus qu’une voiture elle marque des générations pendant 3 décennies !

Robuste et fonctionnelle elle a traversé le temps et surtout a su s’imposer dans divers milieux. Artisans, commerçants, familles, jeunes, mais aussi le monde de la mode et du sport se sont appropriés la Renault 4L jusqu’en 1992.

Vendue à plus de 8 millions d’exemplaires, la 4L a su trouver ses publics. Elle dépasse le stade de simple produit de consommation.



Véhicule utilitaire, familial, décapotable en mode sport ou bagnole de rallye, la R4 s’adapte aux envies. Elle est aujourd’hui précautionneusement préservée par es collectionneurs.



Serge Bellu nous propose de revivre la grande époque de la R4 dans un très beau livre : La Renault 4L (Ed. Glénat).



A l’aide de documents d’archives, de commentaires passionnants et de nombreuses photos ultra vintage, il dresse le portrait et les évolutions de la saga 4L.



Ce livre plaira aux amateurs de voitures bien sûr et fera aussi remonter des tas d’émotions à celles et ceux qui ont un jour posé leur postérieur dans le « Blue Jean de l’automobile » !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

