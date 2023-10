La Théorie du KO – Un manga coup de poing plein de messages

La Théorie du KO est le nouveau manga de Mathieu Reynès. Il revient avant un manga coup de poing aux éditions Vega Dupuis.

Le manga La Théorie du KO mélange plusieurs mélange plusieurs thèmes. On est à priori dans un manga où la baston et les combats règnent en maître mais l’histoire est beaucoup plus fine que ça.

Nous sommes projetés dans un univers dystopique. Un groupe d’écoterroristes fait exploser un laboratoire pharmaceutique tout puissant qui détient l’avenir de l’humanité entre ses mains. Le groupe CHAOS faire sombrer l’humanité pour laisser revivre la nature.

20 ans plus tard le monde s’est métamorphosé. Les mégapoles et les villes rurales vivent séparées. Entre les deux zones commerciales permettent de faire des échanges et d’organiser des combats.

La Théorie du KO – La bonne surprise

A travers ce scénario à fort potentiel, Mathieu Reynès s’amuse à aborder des sujets qui font écho à notre société. Le jeu de mot KO / Chaos ne vous aura pas échappé.

Entre deux combats épiques dans les arènes de l’Ultimate Warrior Challenge, il glisse un mot sur les pandémies, les puissants laboratoires avec leurs vaccins, la préservation de la nature, les émeutes, les complots, le traçage des personnes, etc. Faites votre choix.

Autre originalité, la Théorie du KO est à la fois un manga et une BD. L’auteur a emprunté les codes des deux univers. Le résultat est très plaisant. Les dessins sont en noir et blanc mais on lit cette histoire de gauche à droite comme une BD classique. Le découpage très dynamique penche plutôt du côté des mangas.

Le style graphique précis et appliqué pioche aussi dans les deux univers. Certaines cases sont spectaculaires mais il prend aussi le temps de faire des pauses visuelles pour développer l’histoire. Le résultat est vraiment réussi.

La lecture est fluide et on rentre immédiatement dans l’histoire pour n’en ressortir qu’à la dernière page. Ce tome 1 de La Théorie du KO donne sans conteste envie de connaitre la suite. C’est une très bonne surprise.

Le résumé

Entre pandémies et guerre civile baptisée « Green Riot », le monde vit dans la tourmente… C’est dans ce contexte que les activistes du groupe C.H.A.O.S. font sauter le siège du groupe pharmaceutique Sigmacorp, prêt à lancer un nano-vaccin révolutionnaire.

Un moyen de dénoncer ses probables responsabilités dans l’arrivée des virus, mais aussi de laisser l’Humanité sombrer, pour que vive mieux la nature… Vingt ans plus tard, le monde est divisé entre mégalopoles et enclaves rurales décroissantes, séparées par des zones commerciales neutres, comme la ville de Bajara. C’est ici qu’arrive Beck, orpheline élevée par un maître des arts martiaux sur une île déserte.

À la recherche de son mentor disparu, Beck va participer à un spectacle en arène de combat, en dehors des circuits officiels de l’UWC (Ultimate Warrior Challenge) et de ses stars « améliorées ». Le début pour elle d’un incroyable destin.