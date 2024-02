L’art de jouer, quand Hervé Tullet se dévoile un peu plus

“L’art de jouer, images et inspirations d’une vie de créativité” dévoile la démarche créative d’Hervé Tullet, artiste inclassable et auteur d’albums pour la jeunesse.

L’ouvrage nous propose de rencontrer un artiste contemporain hors norme. Il nous invite aussi à comprendre sa démarche créative et l’enthousiasme qu’il procure à la lecture de ses livres et lors de ses workshops collectifs et créatifs.

Hervé Tullet – Un parcours créatif incroyable !

Au fil de cette superbe monographie coproduite avec la critique littéraire Sophie Van de Linden, on découvre l’artiste créateur Hervé Tullet, son enfance sans couleur, ses goûts pour la musique, ses inspirations, ses rencontres explosives et bien sûr la genèse du concept d’Expo idéale*.

Hervé Tullet, auteur et artiste international de la couleur, propose à chacun d’entre nous, jeunes et moins jeunes, de libérer notre créativité de manière ludique et enthousiaste.

Cet ouvrage est une découverte du parcours de l’artiste, de ses livres de littérature jeunesse, de son concept créatif.

L’ouvrage retrace la carrière d’Hervé Tullet, créateur inclassable et théoricien de l’art spontané.

Il est agrémenté de nombreuses photos, de créations artistiques et de témoignages personnels. L’art de jouer (Bayard) permet d’entrer au plus près de la vie de l’artiste et donne des clefs pour comprendre son cheminement créatif.

L’expo idéale

Parmi ses originalités, il permet à tout un chacun de créer une Expo Idéale, “avec Hervé”, et, plus fort encore, sans Hervé.

Pour beaucoup d’artistes, la page blanche peut être un frein à la création ; c’est le contraire pour Hervé Tullet.

D’aucuns pourraient penser que « faire du Tullet » est facile, voire enfantin : des points, des traits, des gribouillis, des taches. Que nenni ! Toutes ses créations sont imprégnées de ces formes, à première vue simplistes. Elles sont pourtant agencées de telle manière qu’elles créent un mouvement et par là même une narration complexe et originale. Elles mettent le lecteur en situation de créateur de ses propres histoires.

Hervé Tullet – Expérimenter son imagination

Chaque artiste en herbe va pouvoir expérimenter son imagination sans barrière, sans a priori, de manière décomplexée, dans la joie et la bonne humeur. Les formes et les couleurs deviennent des amies au fil des ouvrages d’Hervé Tullet. Son art sert à donner confiance aux enfants comme aux adultes dans le pouvoir créatif de chacun.

Quand on écoute une histoire, quand on lit un livre, quand on assiste à un atelier d’Hervé Tullet, personne ne s’ennuie ! Quel que soit son âge, sa culture, ses idées préconçues sur ce qu’est l’art, personne n’a tort, tout le monde a raison.

Chaque livre peut donner lieu à un débat où chacun s’exprime librement. Hervé Tullet démocratise l’art au-delà des nombreuses recherches qu’il a faites et de l’inspiration qu’il a puisée auprès de nombreux artistes peintres, musiciens et écrivains.

Lignes, taches et gribouillis

En proposant des gestes simples pour tracer des points, des lignes, des taches, des gribouillis aux couleurs primaires, plus le noir et le blanc, il permet à chacun d’exprimer sa propre créativité. Et le mouvement se poursuit en déchirant, trouant, recomposant, accumulant, collant sur des supports pouvant aller de la boîte d’allumettes à des murs d’école.



On découvre que, dans une joyeuse et dynamique orchestration, Hervé Tullet anime un atelier de plusieurs centaines de personnes dans une ambiance créative et communicative, où que ce soit dans le monde. Ses ateliers sont autant de laboratoires de pure créativité.

Il démontre « qu’au lieu de réprimer notre imagination, nous devons au contraire l’encourager et chérir l’expression artistique tout au long de notre vie ». Selon lui, “ conserver la joie des couleurs et de la création n´est pas une décision du hasard, c’est toute une vie de recherche, de cheminement.”

Dans ses livres, Hervé Tullet fait la part belle à l’implicite qui permet au lecteur de créer sa propre narration. Comme une marque de fabrique, la touche de provocation de Tullet ne peut laisser le lecteur indifférent.

Info: Ne manquez pas l’interview de l’artiste le 14 février à 18H sur Jade FM (99.7) dans l’émission L’instant Clef des Familles ou en podcast pour la rediffusion.

Pour lire un extrait et acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

A propos de l’expo idéale

L’Expo idéale permet à tous, petits et grands, de libérer sa créativité avec plus ou moins de moyens, dans de petits ou de grands espaces, en utilisant les couleurs primaires agrémentées de blanc et de noir, au moyen de points, de traits, de gribouillis et de taches.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités