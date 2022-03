Le décor impressionniste, aux sources des Nymphéas regard sur le catalogue de l’expo - IDBOOX

La semaine passée nous vous parlions de l’exposition Le décor impressionniste – Aux sources des Nymphéas qui se tient actuellement au musée de l’Orangerie à Paris.

Nous avions été impressionnés par cet « autre impressionnisme » l’art de la décoration qui dévoile sous un jour nouveau les plus grands maitres de la peinture : Cézanne, Caillebotte, Manet, Pissarro, ou encore Renoir… (lire notre reportage)



Le catalogue d’exposition, Le décor impressionniste, Aux sources des Nymphéas (Ed. Hazan) propose aux amateurs de revenir sur cet aspect méconnu de l’art.

S’appuyant sur les oeuvres dévoilées à l’Orangerie, Sylvie Patry et Anne Robbins, détaillent par le menu ce mouvement si décrié en son temps. Cette exposition et le catalogue proposent d’explorer cette autre histoire de l’impressionnisme.



Le livre, magnifiquement mis en page est illustré de 300 photographies. Les textes sont passionnants et foisonnants de détails. Ils permettent à celles et ceux qui découvrent le décor impressionniste d’en comprendre les sources.

C’est ainsi qu’on se plait à détailler également le magnifique travail de Cassatt, Boudin, Morisot, Degas, Monet. Ces œuvres retourneront à la fin de l’exposition, le 11 juillet, partout dans le monde. Ce superbe catalogue permettra de garder une trace de ce moment suspendu dans l’art !

