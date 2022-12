Le Grand livre des livres les plus fous, un livre sur les livres bizarres !

Edward Brook-Hitching est un passionné des livres, mais surtout des livres étranges !

Le Grand livre des livres les plus fous (Ed. Cernunnos) est un petit cabinet de curiosités dédié à la littérature. Il rassemble les livres les plus étranges dénichés au fil du temps par l’auteur.

Des livres écrits en lettres de sang ou à l’encre invisible, des grimoires minuscules ou gigantesques, reliés en peau humaine ou dans les bandelettes d’une momie, des volumes et manuscrits perdus puis retrouvés, des recueils falsifiés… Voici la collection des ouvrages les plus étranges et les plus rares jamais imprimés, tous racontés avec érudition et humour.

Abondamment illustré et commenté, vous entrez dans une bibliothèque faites d’ouvrages étranges et bizarre.

Passionnant et parfaitement accessible à tous, ce grimoire sur les grimoires nous fait entrer dans une dimension où l’imaginaire fait loi. Entrer dans les étagères de cette bibliothèque contenue dans un seul ouvrage procure une sensation étrange. Si vous êtes un bibliophile mordu de littérature, ce livre est un must !

