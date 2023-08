Les 100 petites amies qui t’aiment à en mourir – Une comédie romantique extrême

Comme le laisse supposer le titre de ce manga « Les 100 petites amies qui t’aiiiment à en mourir » est Rom Com farfelue. Le premier tome vient de paraître chez Mana Books.

L’histoire surfe sur le thème de la recherche de l’amour et de la difficulté à trouver l’âme sœur. Le traitement choisi par l’auteur Rikito Nakamura est spécial puisqu’il revisite l’idée du harem pour aider son héros à trouver l’amour. L’idée est discutable en soit mais elle est très répandue dans les mangas.

Après de nombreux échecs, le dieu de l’amour lui promet qu’il rencontrer 100 filles au lycée qui vont tomber amoureuses de lui. Il devra les satisfaire et les rendre heureuses sinon elles n’y survivront pas.

Une comédie romantique avec une grain de folie

Les rencontres de Rentaro avec ses petites amies sont traitées sur le ton de l’humour poussé à l’extrême mais certains messages sont un basiques et datés. Affirmer que les hommes prennent leur temps pour éprouver des sentiments alors que les femmes tombent tout de suite amoureuses est un peu limite.

Rentaro a d’autres soucis à se faire puisque ses 100 prétendantes sont prêtes à toutes les folies pour obtenir ses faveurs. Les trois premières groupies du héros introduites dans ce tome 1 se chamaillent en permanence et frôlent l’hystérie pour obtenir un baiser de sa part. Ca ne va pas plus loin. Les très beaux dessins de Yukiko Nozawa sont softs et sans équivoque.

L’idée est amusante mais il faut voir comment va tourner la suite et si l’histoire arrive à se renouveler.

Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 1.

Suivez ce lien pour acheter le tome 2.

Le résumé

Je veux juste aimer et être aimé !

Pendant ses années collèges, le pauvre Rentaro a essuyé cent râteaux amoureux. Au lycée, c’est décidé ! Il trouvera enfin une petite amie ! Le dieu de l’amour qui tendait l’oreille apparaît devant lui et lui prédit ceci : ” Au lycée, tu rencontreras cent filles qui te sont destinées. Cependant, si tu ne leur rends pas leur amour, elles mourront dans la souffrance ! “

Commence alors pour Rentaro une nouvelle vie remplie d’amour et… de risques, au milieu de son harem. Rentaro cherche l’amour véritable mais comment est-il censé choisir ?! Il ne veut tuer personne !

Cette comédie romantique hilarante pousse le concept du harem à l’extrême !

