Les recettes des plats des K-Dramas dans un livre !

Extraordinary Attorney Woo, Business Proposal, True Beauty, Start-up, ça vous dit quelque chose ces séries ?

Vous êtes donc un amateur de séries coréennes ! En bon connaisseurs de K-Dramas, vous aurez sans doute remarqué qu’on y mange souvent !

Le livre de recettes des KDramas (Ed. 404) vous invite à découvrir les recettes de vos séries coréennes cultes.



Jessica Cohen, Ophélie Surcouf et Camille Poulain se sont transformées en véritables cuisinières. Elles concoctent avec vous dans ce livre 50 recettes issues des meilleurs Dramas coréens.



Le début du livre donne de nombreux conseils, des adresses pour trouver les épiceries coréennes, les ingrédients indispensables pour les soupes etc.

Ce livre de recettes non officiel, va vous faire saliver ! Pour chacun des plats vous avez la liste des courses, un pas à pas et des photos qui vous rappellent vos personnages préférés.

Porridge de légumes, riz sauté au kimchi, tteokbokkis mais aussi Dalgona, Iced americano… ces délicieux mets salés ou sucrés sont dans cette bible incontournable pour tous les fans de K…

Bon je vous laisse je vais me faire un kimbap avec Woo Young-Woo !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

