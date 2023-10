Lieux grandioses et insolites en France et La Bretagne vue de l’espace, 2 livres somptueux

Et si on voyageait avec un livre en main ? En route vers des chemins inexplorés pour voir la France autrement.



Nous vous proposons de découvrir les Lieux grandioses et insolites en France de Pierre Deslais et La Bretagne vue de l’espace de Christophe Clavel.

Lieux grandioses et insolites en France

Les hospices de Beaune, le château de Chambord, les grottes de Jonas… sont quelques lieux aussi extraordinaires qu’extravagants qu’on peut visiter en France !

Région par région, ce livre grand format est une invitation à découvrir des dizaines d’édifices tous aussi magnifiques les uns que les autres.

Délires architecturaux, prouesses technologiques, constructions insolites, l’auteur nous en met plein les yeux ! Photographies et textes s’enchevêtrent pour notre plus grand plaisir pour cette visite originale !

La Bretagne vue de l’espace

Prêts à survoler la Bretagne à 700KM du sol ? En 140 pages vous allez faire un voyage étonnant. Ces photographies époustouflantes vous montrent Morlaix, Pontivy, Saint Malo… comme jamais !

L’auteur complète ce florilège de magnifiques photos par des textes courts racontant l’histoire et la géographie de chaque ville. C’est beau, ça fait rêver et on a qu’une envie, y aller !

Ces somptueux ouvrages sont publiés aux Editions Ouest-France et sont à mettre assurément sous le sapin !

