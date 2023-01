L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo – La BD tirée du podcast

On avait la voix on a maintenant l’image ! L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo d’Emmanuel Suarez et Hamo (Nathan) est une BD originale à plusieurs titres.

L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo est tiré du podcast à succès diffusé en 2020 sur France Culture (plus d’un million d’écoutes). Cette bande dessinée nous fait pénétrer de façon surprenante dans les expéditions françaises à l’ère coloniale.

Quand le professeur Delescluze, grand scientifique français, disparaît soudainement sur les rives du fleuve Congo, Corentin Tréguier, officier candide, est recruté sur un malentendu pour mener l’enquête. Il se pourrait en effet que le professeur se soit transformé… en singe ! Un désastre pour les Français qui risquent l’honneur de la Nation et leurs ambitions africaines… mais une aubaine pour les Belges qui y voient l’occasion de s’emparer du Congo !

Camille de Willers, une intrépide espionne belge, est alors dépêchée pour embarquer aux côtés de Corentin et déceler les secrets de cet étrange phénomène. Mais la forêt renferme bien des énigmes, et tous devront apprendre à voir au-delà des apparences…

Ce qu’on en pense

Si l’histoire est absolument captivante et les illustrations superbes, on est surtout bluffé par la capacité des deux auteurs à retranscrire en BD ce qui était au départ un feuilleton à écouter.



En général, une œuvre est portée en podcast ou en livre audio mais là c’est l’inverse et l’exercice est parfaitement réussi !

Avec cette histoire, on réfléchit aussi sur des sujets tels que la colonisation, la condition féminine, le racisme, l’esclavage…

Cerise sur l’aventure, humour et sarcasmes rythment cet excellent moment de lecture à l’image de la série audio !

