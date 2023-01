Jeu-concours : 1 montre Xiaomi Watch S1 Active à gagner

On se souhaite encore la Bonne Année sur IDBOOX avec notre partenaire Xiaomi du 20 au 29 janvier tentez de gagner la magnifique montre Xiaomi Watch S1 Active.

Sortie en mars 2022, la Watch S1 est à la pointe de la technologie des montres connectées ! Participez à notre concours #BonneAnneeIDBOOX.

A propos de la Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi Watch S1 Active est dotée d’un écran AMOLED HD de 1.43 pouces. Elle permet d’accéder à 117 modes sportifs.

19 d’entre eux, dont les modes elliptiques et HIIT, sont des modes professionnels. Ils offrent une expérience complète digne d’un accompagnement d’athlète de haut niveau.

De plus, avec son étanchéité 5ATM et le programme dédié, elle est un accessoire parfait pour les séances de natation.

Vous avez aussi accès aux données relatives à la fréquence cardiaque, à la SpO2 (saturation pulsée en oxygène) et au suivi du sommeil.

Du côté du GPS, Xiaomi Watch S1 Active embarque une technologie à double bande, pour une localisation et un guidage plus efficient, parfait pour récolter des données plus précises lors de séances de running.



Avec une autonomie de 12 jours en utilisation normale, aucun risque de se trouver à court de batterie. Enfin, pour encore plus de personnalisation, plus de 200 thèmes de cadrans sont disponibles.

Elle est compatible NFC pour les paiements sans contact. On peut aussi répondre aux appels grâce au Bluetooth. Voir le produit Cliquez ici

Participez à notre concours Xiaomi

