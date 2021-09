Livre – Les Chroniques de St Mary Tome 7 – A la rencontre du roi Arthur - IDBOOX

Les Chroniques de St Mary Petits Arrangements avec l’histoire est le septième tome des aventures de Maxwell écrit par Jodi Taylor et publié aux éditions Hervé Chopin.

Je le regardais depuis longtemps du coin de l’œil avec l’envie de le dévorer mais happé par le temps ce nouvel épisode des Chroniques de St Mary m’échappait inexorablement. Sorti en février dernier, j’ai enfin pu me délecter de la plume de Jody Taylor.

Je dois vous avouer que je suis un grand fan mais j’avais un peu peur qu’après sept livres l’histoire et les personnages se soient essoufflés. Que nenni ! L’auteure arrive à nous surprendre avec une nouvelle aventure aux multiples rebondissements, servie par une écriture fluide, ciselée et pleine d’humour.

Les Chroniques de St Mary ou le thème du voyage dans le temps intelligent

Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette saga, Les Chroniques de St Mary relatent les aventures d’historiens qui peuvent voyager dans le temps. Ils étudient et visitent le passé avec tous les risques que cela comporte.

Avec Les Chroniques de St Mary, Jody Taylor réussit à donner un souffle nouveau aux romans qui traitent du voyage dans le temps. Ses histoires sont renforcées par des personnages tous plus farfelus les uns que les autres et un côté relationnel très développer. On les suit et on les voit évoluer au fil de leurs péripéties.

Un mot, si vous n’avez pas lu les précédents ouvrages, Jody Taylor replace quelques éléments clés de la saga dans le livre pour que vous puissiez pleinement apprécier cette histoire. Le livre peu être lu indépendamment mais on vous conseille de vous jeter sur les autres.

A la rencontre d’une légende

Venons-en aux Petits arrangements avec l’histoire. Cette fois Max va croiser fortuitement le chemin du roi Arthur sur un champ bataille. La légende prend vie. Tout se déroule sans accro, jusqu’à ce que l’équipe retourne dans le présent.

Ils commettent l’irréparable. Leur faute va mettre en danger l’avenir de tout St Mary et des voyages dans le temps. Je ne vous en dis pas plus.

Ce septième tome est toujours aussi prenant et passionnant avec son mélange d’aventure, d’histoire et de SF. Foncez, vous ne le regretterez pas.

– Chroniques de St Mary – Petits Arrangements avec l’histoire Tome 7 à découvrir aussi sur ce lien

– Les Chroniques de St Mary Tome 1 – Un monde après l’autre cliquez sur ce lien ou ce lien

– Les Chroniques de St Mary – T2 D’Echo en Echos” cliquez sur ce lien ou sur ce lien

– Le tome 3 – “Une seconde chance” cliquez sur ce lien ou sur ce lien

– Le tome 4 – “Une trace dans le temps” cliquez sur ce lien ou sur ce lien

– “Les Chroniques de St Mary – T5 Hier ou jamais” cliquez sur ce lien ou sur ce lien

– Les Chroniques de St Mary Tome 6 – En cas de problème cliquez sur ce lien ou sur ce lien

Envie de découvrir d’autres livres ? Consultez notre rubrique