Madman – Un super-héros aussi déjanté que Deadpool

Madman l’intégrale est un comics déjanté de Michael Allred édité chez Huginn & Muninn.

Madman est un superhéros qui pourrait faire concurrence à Deadpool. Il est une sorte de super-héros qui combat le crime sans se prendre au sérieux.

Il a été ramené à la vie par un scientifique fan du docteur Frank Einstein. A l’image de Deadpool, il cache son apparence repoussante sous un costume pour combattre les truands de Snap City et les terrifiants Beatniks des rues. Tout un programme.

Combattre les méchants n’est pas le seul passe-temps du Madman. Il a un autre problème. Suite aux expérimentations effectuées sur lui, il a complétement perdu la mémoire. Il trouve de l’aide auprès du savant Gillepsie Flem et de petite amie Josephine pour le guider dans sa quête du passé.

Madman – La créature de Frank Einstein version super-héros

Les aventures de Madman se déroulent dans un univers peuplé de savants-fous et d’expérimentations ratées. Les histoires rassemblées dans le premier volume se concentrent plus sur la découverte du personnage et de ses acolytes.

Dans le volume deux de cette intégrale, notre super-héros poursuit ses investigations et combats des adversaires de plus en plus gluants et visqueux. Accusé d’un meurtre, il va croiser la route du Blast, aider Hellboy et se confronter à une intelligence artificielle et bien d’autres choses encore.

Madman est drôle et complétement loufoque. Les histoires partent dans tous les sens et les références aux autres super-héros sont multiples. On valide à 100% ce super-héros à contre-courant.

Le volume deux des aventures de Madman est également l’occasion de découvrir un autre groupe de super-héros baptisés « They » qui officient pendant la Guerre Froide. Et ils n’ont rien à envier à Madman.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le volume 1.

Cliquez sur ce lien ou ce lien pour acheter le volume 2.

