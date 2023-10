Maga Les Carnets de l’apothicaire – Une vraie pépite

Les Carnets de l’apothicaire sort en manga. Cette adaptation est aussi bien que les romans voir même encore meilleure.

Les Carnets de l’apothicaire est une adaptation en manga des romans de Natsu Hyuuga. Cette nouvelle série captivante est éditée chez Mana Books.

Paru dans un premier temps sous la forme d’un roman aux édition Lumen, Les Carnets de l’apothicaire est transposé en manga. Ce passage d’un univers à l’autre est une vraie réussite. Cette adaptation est fidèle à l’original.

Les Carnets de l’apothicaire se distingue des autres romans historiques policiers par son thème. Le lecteur suit les aventures de Mao Mao. Cette jeune apothicaire est enlevée et vendue comme servante à la Cour intérieure.

Un manga historique policier original et plein de fraicheur

En fait, ce terme désigne le harem impérial dans les anciennes dynasties chinoises. Deux mille femmes et mille eunuques vivent dans cette cité close. Mao Mao est employée au service de l’une des quatre concubines principales de l’empereur. Dans un premier temps gouteuse, son esprit vif et ses talents d’apothicaire vont rapidement devenir indispensables à la cour.

Face aux manigances, empoisonnements et complots, elle va vite se transformer en enquêteuse. Ce mélange d’enquête dans un cadre d’époque si particulier avec en plus remèdes et médecines d’apothicaire est un vrai régal.

Des dessins splendides

De la première à la dernière page, vous aurez du mal à décrocher. La série Les Carnets de l’apothicaire fait un peu penser aux romans Les enquêtes du juge Ti de Van Gulik mais avec un côté plus léger et avec de l’humour.

Le travail de la talentueuse dessinatrice Moniji Kurata participe aussi à la réussite de cette adaptation en manga. Elle illustre parfaitement les histoires de Natsu Hyuuga.

Les costumes et les décors sont splendides. Son style fluide et précis colle à l’atmosphère des livres. Ces personnages incarnent à merveille ceux des romans. Le tome 1 de cette édition bénéficie d’une fabrication premium avec dorure à chaud et le tome 2 est accompagné d’un furoshiki exclusif et une carte collector.

