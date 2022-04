Manga Chat de Yakuza – Un chat kawaii mais complètement flippé

Chat de Yakuza est un manga atypique édité chez Doki Doki. Si vous êtes fans des chats vous allez assurément craquer.

L’association des mots Yakuza et chat paraît improbable. Et pourtant, l’auteur Riddle Kamimura réunit les deux pour notre plus grand plaisir. Chat de Yakuza est vraiment surprenant.

Jin est un ex Yakuza. Il recueille un adorable chaton abandonné dans la rue. Baptisé Sabu par son bienfaiteur, il se croit sauvé mais tout bascule lorsqu’il découvre qu’il fait partie de la pègre.

L’adorable chaton se transforme en petit diable complètement flippé. Son instinct de félin lui ordonne de fuir à tout prix avec d’être transformé en carpette.

Chat de Yakuza est décrit comme une comédie animalière feel-good. C’est vrai mais le manga va un peu plus loin. Il fait aussi passer des messages sur les apparences trompeuses et l’acceptation de l’autre.

Balafré et tatoué, Jin est loin d’inspirer la confiance. Sa gentillesse et son amour des animaux sont pourtant sincères. Mis à part ça, Chat de Yakuza est très drôle.

L’histoire joue entre les quiproquos et les comportements typiques des chats. C’est Kawaii à souhait et on adore.

Et ne vous inquiétez pas trop pour Sabu, les chats s’en sortent toujours.

