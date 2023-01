Manga Creepy Cat – Un chat aussi craquant qu’effrayant

Creepy Cat est un manga en 4 tomes et le deuxième épisode de cette série étonnante vient juste de sortir chez Vega Dupuis.

Creepy Cat se distingue des autres manga par sa réalisation et sa construction. Il est en couleur et l’histoire est constituée de petites scénettes reliées entre elles par un fil rouge. Le ton des scénettes est léger, drôle et plein d’esprit.

Creepy Cat est apparu sur Internet en 2014 puis il est réédité ensuite au Japon par Kodansha. C’est une excellente idée car le travail de Cotton Valent est hilarant.

Dans ce manga, il n’y a aucun combat, robot ou monstre. Mais concernant ce dernier point, ça n’est pas si sûr.

Creepy Cat – Si Vendredi avait un chat…

Flora vient d’emménager dans une mystérieuse maison. Elle y découvre un chat effrayant, Creepy Cat. Il a de grands yeux rouges et quand il regarde Flora elle ne sait jamais s’il va la dévorer ou s’il veut un câlin. Toute ressemblance avec un chat normal n’est pas fortuite.

Le Character design est également très original. Imaginez Vendredi de La famille Adams qui aurait un chat. Les personnages sont dans le plus pur style Burtonien avec de grands yeux et le teint pâle dans une ambiance très gothique.

Ce deuxième tome de Creepy Cat est un vrai régal d’autant plus qu’il nous en révèle un peu plus sur la nature de ce chat. On craque totalement pour Creepy Cat !

