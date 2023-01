Surface Pro 9 Test – Le PC ultra-portable qui sait tout faire

Nous avons reçu en test à la rédaction le Surface Pro 9 dévoilé en octobre dernier. On vous dit tout sur cet étonnant PC.

Tablette ou PC ? La question est légitime lorsqu’on voit et surtout quand on prend dans les mains le Surface Pro 9. On vous donne la réponse dans notre test de la machine et de ses accessoires. (non sponsorisé).

Nous avons testé le Surface Pro 9 équipé d’un processeur Intel Core i7 de 12ème gen accompagné de son clavier Signature Keyboard et son stylet. Pour la partie gaming, nous avons reçu le controller X-Box accompagné d’une station audio Microsoft afin de profiter des joies du Xbox Game Pass.

Microsoft Surface Pro 9 – Un design qui a fait ses preuves

Cela fait 10 ans que Microsoft a mis sur le marché la première Surface. Son design actuel est le fruit d’évolutions et de petits ajustements qui garantissent une expérience utilisateur toujours meilleure. Surface Pro 9 ressemble à une tablette et c’est pourtant un PC 2-en-1 à part entière.

Son poids nous a agréablement surpris lorsque nous l’avons sorti de sa boite. Elle pèse 879g. C’est léger pour un PC. D’autant plus que son écran de 13 pouces est enchâssé dans un cadre en aluminium. Il confère à l’ensemble une impression de solidité.

Concernant ses dimensions, on reste sur quelque chose de quasiment identique à la Surface Pro 8 : 287 × 209 × 9,3mm. Elle se paye le luxe de perdre quelques grammes en passant de 891g à 879g.

Au niveau de la connectique, le côté gauche abrite deux prises USB-C et le côté droit la prise d’alimentation. C’est un peu juste à notre goût. La prise casque audio 3,5 disparaît. Les boutons volume et power sont placés dans l’angle gauche et sont facilement atteignables.

La bande noire assez imposante en haut permet de loger une caméra Full HD de 1080p d’excellente qualité pour les vidéo call et une caméra de reconnaissance faciale Windows Hello. N’hésitez pas à scanner votre visage. Le système est ultra-rapide et l’étape de déverrouillage devient quasiment invisible.

On ne peut pas parler du design de la Surface Pro 9 sans parler de son pied. Plaqué à l’arrière de la coque, il s’ouvre du bout des doigts grâce à deux encoches dans le châssis. Il s’incline suivant différents degrés pour poser le Surface Pro 9 en mode paysage ou portrait. C’est parfait pour regarder une vidéo.

Un écran 13 pouces

Venons-en justement à l’écran. Il s’agit d’un écran de 13 pouces qui s’adapte aussi bien au travail qu’aux loisirs. Il est entouré d’un cadre noir qui permet de tenir l’appareil sans faire de fausses manipulations.

Cette dalle est basée sur une technologie PixelSense Flow. Vous apprécierez sa justesse des couleurs et son rapport de contraste de 1 200:1 si vous dessinez ou vous retouchez des photos.

Cette dalle bénéficie d’un taux de rafraichissement de 120Hz dynamique. C’est parfait pour les jeux vidéo. Le Surface Pro 9 est cependant configuré par défaut en 60Hz. Il faut donc aller dans les paramètres d’affichage de Windows 11 pour le modifier.

Surface Pro 9 – Jamais sans mon clavier

Nous avons reçu la Surface Pro 9 avec un processeur Intel Core i7 de 12ème gen. Autant vous dire qu’elle ne manque pas de puissance. Travail, retouche photo, dessin, montage vidéo, streaming vidéo, gaming, on a tout essayé.

Le Surface Pro 9 sait tout faire et il est parfaitement polyvalent. L’appareil libère tout son potentiel avec le clavier Signature Keyboard. Il fait passer l’appareil de l’état de tablette à celui de PC.

Il n’est pas vendu avec le Surface Pro 9 mais il devient vite le compagnon indispensable. Naviguer dans Windows 11 est beaucoup plus facile avec son aide. Le clavier Signature Keyboard a été amélioré et bonifié avec le temps. Il se révèle très agréable à utiliser.

Le clavier est instantanément détecté grâce à ses connecteurs aimantés. Les touches sont assez espacées pour qu’on puisse taper comme sur un vrai clavier sans déborder sur celles d’à côté. Le pavé numérique est suffisamment large et réactif pour bien naviguer.

Rigide, il sert aussi de protection au Surface Pro 9. Il est entièrement recouvert d’Alcantara. Cette matière est douce au toucher mais est-ce qu’elle est suffisamment résistante pour un usage quotidien ?

Un clavier et un stylet

Autre particularité intéressante de ce clavier. Il possède un logement pour le stylet Slim Pen 2 afin de ne pas le perdre. C’est un peu le dilemme des tablettes en général. Que faire du stylet ? Avec ce clavier, on ne se pose plus la question.

C’est d’autant plus important que le Slim Pen 2 est l’autre compère du Surface Pro 9. Si vous êtes amateur de retouche photo ou de dessin, vous ne pourrez plus vous en passer. Plat, il est agréable à tenir en main. Sans latence, écrire avec lui devient aussi naturel qu’avec un vrai stylo.

On reprochera une seule chose à ce combo clavier/stylet. L’écran tactile devient inutilisable quand on allume le Surface Pro 9 pour entrer son code secret et le clavier est aussi inactif. Il faut enlever le clavier et relancer l’appareil pour que tout refonctionne. Le phénomène n’est pas récurrent. Il s’est produit 4 ou 5 fois lors de notre période de test.

Une machine à tout faire

Comme dit plus haut nous avons particulièrement apprécié sa polyvalence. Nous avons par exemple passé le jour de l’an 2022 en compagnie de Surface Pro 9. Elle a permis d’écouter de la musique en streaming diffusée sur une enceinte connectée en Bluetooth. L’opération s’est déroulée sans un seul accro.

Les connexion WiFi 6E et Bluetooth sont restées stables jusqu’au bout de la nuit sans aucune coupure.

Le Surface Pro 9 est également un bon compagnon pour regarder des vidéos en streaming ou autre. Son grand écran PixelSense de 13 pouces permet de profiter pleinement d’un film. Toutefois, il n’est pas exempt de reflets et la luminosité dépasse à peine 400nits. On préférera donc rester en intérieur.

Autre point appréciable, son pied réglable permet de la placer dans la position idéale pour ne pas se tordre le cou.

Pour le son le Surface Pro 9 embarque deux haut-parleurs stéréo 2W compatibles Dolby Atmos 8. Le rendu est équilibré et l’effet stéréo est perceptible. L’ensemble manque cependant un peu de basse. Microsoft est plein de ressources et nous avait également envoyé pour test sa station Audio.

Elle offre au Surface Pro 9 beaucoup plus d’ampleur avec un son puissant qui manque toute de même un peu de basses.

Ce n’est pas sa seule fonction. Elle se branche sur une prise USB-C du Surface Pro 9 ou d’un PC. La station recharge l’appareil et diffuse en même temps le son. On trouve à l’arrière un ensemble de connecteurs comprenant une prise HDMI, 1 USB-C avec Prise en charge du mode alt DP, jusqu’à l’affichage double, 1 USB-C 3.1 gen 2 et un USB-A et deux micros.

Le Surface Pro 9 et le Xbox Game Pass

Cela nous amène justement aux jeux vidéo car le Surface Pro 9 peut aussi se métamorphoser en machine pour le gaming. Sa carte graphique n’est pas taillée pour le jeu mais son processeur Intel Core i7-1235U de 12e génération et ses 12Go de RAM fournissent assez de puissance pour jouer avec le Xbox Game Pass.

Si vous décidez de jouer avec la puissance pure du Surface Pro 9 vous devrez faire de grosses concessions pour lancer les jeux très gourmands. En revanche vous pouvez profiter de la puissance du Xbox Game Pass dans le Cloud.

Les jeux prennent tout de suite une autre dimension avec un rendu graphique amélioré. Il y a parfois quelques petits lags mais les jeux sont en majorité stables. Nous avons joué dans ces conditions à Far Cry, A Plague Tale Requiem ou encore Halo Infinite. Par contre, oubliez cette option si vous n’avez pas la fibre et un débit optimum. A noter que l’appareil chauffe assez rapidement quand il est sollicité par un gros jeu 3D.

Vous devrez acquérir un contrôleur Xbox pour jouer à certains jeux. Il est compact et très agréable à tenir en main. Les doigts tombent naturellement sur les gâchettes et les sticks. Le système de vibrations très efficace apporte une dimension supplémentaire aux jeux.

L’autonomie

Microsoft ne communique pas sur la capacité de la batterie de son Surface Pro 9 mais elle annonce 15,5 heures d’autonomie pour le modèle WiFi. Vous arriverez peut-être à la faire tenir cette durée en surfant uniquement sur internet sans regarder de vidéo et que vous laissez l’écran en 60Hz.

Dans la pratique, le Surface Pro 9 fournit plutôt une autonomie qui tourne autour de 7 heures. Vous descendrez à 5 heures si vous jouez aux jeux vidéo.

L’appareil est accompagné d’un chargeur 65W compact et léger que vous pourrez transporter facilement.

Ce qu’on en pense

Le Surface Pro 9 est une machine qui cache bien son jeu. Sous son apparence de tablette, c’est assurément un PC. C’est même un ordinateur puissant et ultra polyvalent à condition qu’on y ajoute quelques accessoires. La facture monte vite. Le clavier devient rapidement indispensable pour travailler et profiter pleinement de Windows.

Vidéo ou musique en streaming via Netflix et Amazon Music aucune de nos expériences ne s’est révélée décevante. Le Surface Pro 9 se transforme aussi en machine de jeu efficace avec le Xbox Game Pass et un controller.

Le seul reproche qu’on pourrait lui faire est une autonomie un peu juste. Mis à part ce point, le Surface Pro 9 est un PC complet et ultra mobile avec lequel vous ne vous sentirez jamais coincé.

Surface Pro 9 – La fiche technique complète

Microsoft Surface Pro 9 – WiFi Ecran Écran tactile PixelSense™ Flow 13 pouces – 120Hz adaptatif (60Hz -> 120Hz) Définition 2880 × 1920 pixels Processeur Intel Core i7-1235U de 12e gen ou i5 – Carte graphique Intel Iris Xe RAM 8/ 16/ 32Go DDR5 Stockage SSD amovible 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To Extension Non Caméras arrières 10MP vidéo 1080p et 4K Caméras frontales vidéo Full HD – reconnaissance faciale Windows Hello Réseau et connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1 Batterie Jusqu’à 15,5 heures en utilisation normale Charge rapide 65W Dual SIM – Lecteur empreintes – Prise Jack Non – 2 ports USB-C avec USB 4.0/Thunderbolt 4

Audio 2 haut-parleurs Dolby Atmos – 2 Micros Android Windows 11 Famille Dimensions 287 x 209 x 9,3 mm – 879 g