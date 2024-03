Manga – La Peste d’Albert Camus comme vous ne l’avez jamais lue

Le classique de la littérature La Peste est adapté en manga dans une édition intégrale collector.

La Peste d’Albert Camus sort en édition collector intégrale chez Kazoku / Michel Lafon. Ce monument de la littérature est transposé en manga par Ryota Kurumado. C’est un habitué du genre puisqu’il a également adapté l’Etranger d’Albert Camus.

Cette splendide édition collector cartonnée rassemble tous les numéros sortis indépendamment. Elle corrige ainsi un des reproches adressé à cette première publication. Il n’était pas facile d’apprécier et d’appréhender toute la portée du livre avec une histoire saucissonnée.

La Peste d’Albert Camus adaptée en manga une bonne idée

L’œuvre d’Albert Camus est très riche. Publiée à la sortie de la seconde Guerre Mondiale, il traite de la condition humaine, du comportement des personnes en temps de crise, de l’injustice, de la mort, de l’entraide, du nazisme, etc. Cette version intégrale permet de mieux appréhender le roman dans sa globalité et ses messages.

Traduire l’atmosphère, l’ambiance et la tension du livre orignal avec ce style graphique est un autre défi. L’adaptation en manga reste cependant fidèle à Camus. Le style très épuré de Ryota Kurumado laisse le champ libre à l’imagination.

Cette adaptation a le mérite de faire découvrir aux jeunes générations l’œuvre d’Albert Camus d’une autre manière.

La Peste un livre toujours d’actualité car « Le bacille de la peste ne meurt ni ne disparait jamais. Il peut rester pendant des dizaines d’années endormi dans les meubles et le linge… Il attend patiemment.. »

La Peste – Le résumé du livre

Oran, années 1940. De plus en plus de rats sont retrouvés morts dans les rues, semant la confusion chez les habitants. Une situation qui inquiète le jeune docteur Bernard Rieux et où l’indécision pourrait avoir des conséquences terribles.

