Manga Murder x Murder – Une Battle Royale spectaculaire

Murder x Murder est le dernier seinen percutant publié par Omaké Manga. Affutez vos lames et entrez dans cette Battle Royale sans merci.

Murder x Murder est une série courte en 3 tomes qui ravira les amateurs d’action et d’hémoglobine. Ce manga de Yuji Takezoe nous plonge dans une Battle Royale sanglante qui n’est pas sans rappeler le film Running Man de Paul Michael Glaser (alias Starsky).

L’héroïne est une lycéenne nommée Risa. Avec son costume de petite écolière bien sage, elle a l’air inoffensive. Il ne faut pas se fier aux apparences, c’est en réalité une redoutable combattante sans pitié. On pourrait la comparer à Harley Quinn mais en beaucoup plus dangereuse.

Elle est enfermée dans une prison de haute sécurité où sont prisonniers les pires criminels et tueurs en série du Japon. Ils participent tous au programme JSDE. Tous les détenus participent à des combats à mort retransmis à la télévision sur une chaine financée de riches donateurs. Le dernier survivant sera gracié.

Murder x Murder – Dans l’enfer d’une prison haute sécurité

Risa est une des stars de ce programme. Elle enchaine les victoires mais sont seul objectif est d’affronter son père qui a tué sa mère quelques années plus tôt. Elle va redoubler d’efforts et d’imagination pour parvenir à ses fins. Mais elle ne sait pas encore que ce programme JSDE cache une vérité encore plus terrible.

Murder x Murder est un manga atypique sans tabou. Il n’est pas à mettre entre toutes les mains. Les prisonniers sont plus fous les uns que les autres et sans aucune limite dans leurs délires meurtriers. Les combats sont spectaculaires et le découpage très dynamique.

Nous avons lu les deux premiers tomes et l’histoire a le mérite de ne pas être répétitive. Les combats tiennent une place importante dans le scénario mais une intrigue se dessine très vite derrière ces litres de sang. Murder x Murder c’est déjanté, spectaculaire et sans concession. On adore.

