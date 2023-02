Manga – My Happy Marriage (Volume 1)

My Happy Marriage est à l’origine une série de Light Novel écrite par Agitogi Akumi. Elles ont ensuite été retranscrites en manga. Cette nouvelle série est éditée en France chez Kurokawa.

La couverture de My Happy Marriage ne laisse aucun doute. Nous sommes en face d’une romance mais les protagonistes de l’histoire sont dotés de pouvoirs surnaturels et les intrigues vont bon train.

De quoi parle My Happy Marriage ?

L’histoire se déroule dans un Japon qui pourrait se situer au début du 20ème siècle, oscillant entre traditions et modernités.

Myo est un membre du clan Saimori. Elle est traitée par son père, sa belle-mère et sa sœur comme un servante. Elle est perçue comme une honte pour la famille. A la naissance certains enfants reçoivent un don comme la télékinésie, la téléportation, la capacité de traverser les murs, voir les esprits, etc.

Contrairement à sa sœur, elle n’a hérité d’aucun pouvoir. Jugée comme un fardeau, elle est envoyée dans la puissante famille Kudo, pour épouser leur chef réputé cruel et sans cœur. Le manga débute par leurs fiançailles.

My Happy Marriage – Romance, intrigues et super-pouvoirs

Si vous n’êtes pas un fan des romances sachez que cette histoire est moins fleur bleu et cousue de fil blanc qu’il n’y paraît. L’intrigue sur fond de pouvoirs surnaturels réussit à immédiatement capter notre attention.

Ce premier tome sans temps mort se focalise sur la rencontre entre Myo et Kiyoka. Au début les deux futurs époux se jaugent mutuellement et se découvrent en faisant tomber leur masque.

Au fur et à mesure que l’armure se brise, on s’aperçoit que cette union programmée est loin d’être innocente. C’est un jeu de pouvoirs entre clans.

On sent que l’histoire d’amour de Myo et Kiyoka ne va pas être un long fleuve tranquille. De nombreuses surprise nous attendent.

Un mot sur le dessin. La ligne est claire et le trait est léger. Les décors sont assez dépouillés mais le Character Design est vraiment très réussi.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.

Suivez ce lien pour le volume 2.

Envie de lire ? Trouvez d’autres Idées BOOX dans notre rubrique ici

Editeur : Kurokawa

Auteurs : Agitogi Akumi, Kosaka Rito, Tsukioka Tsukiho