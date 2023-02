Quel est le poids du marché du Manga en France ?

Le Manga est un segment du 9e art qui poursuit inexorablement son ascension. Quels sont les chiffres du marché du manga en France ?

GfK a publié les résultats de son étude annuelle sur le marché de la BD en France. Une large partie est consacrée aux mangas.

Plus de 380 millions€ générés par la vente de Manga

1 livre sur 7 acheté en France en 2022 est un manga, ce segment ne va pas diminuer avec le temps car le marché est porté par les jeunes friands et fidèles de ce genre de lecture.

En volume, le Manga représente 57% du marché de la bande dessinée. (lire notre article sur le marché de la BD en France).



Si on se base sur les 10 années passées, la vente de Manga en France a été multipliée par 4. En volume, il est à la seconde place au monde, juste derrière le Japon.

Ce segment éditorial pèse en 2022, 381 millions € en valeur. Si on regarde par exemple le shônen, c’est 43% des ventes de BD en France, soit, (36,5 millions d’exemplaires vendus, +4%).

Le manga truste le Top 10 des ventes

Dans le Top 100 des livres les plus vendus en France, là encore le manga figure en bonne place. C’est 1 titre sur 4 parmi les 100 meilleures ventes de l’année.



Pour exemple dans le Top 10 des BD les plus vendues, 6 titres trustent ce top avec une concentration sur les héros favoris : One Piece, Naruto et Spy X Family.



Le Pass culture contribue aussi à mettre en avant ces ouvrages. En effet, selon GfK 43% (en volume 23% en valeur) des livres achetés via le pass destiné aux jeunes sont du Manga.

Le Top 10 des ventes Manga en France (2022)

ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 1, ROMANCE DAWN A L’AUBE D’UNE GRANDE AVENTURE

SPY X FAMILY. VOL. 1

NARUTO. VOL. 1

ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 2, LUFFY VERSUS LA BANDE A BAGGY !!

SPY X FAMILY. VOL. 7

NARUTO. VOL. 2

SPY X FAMILY. VOL. 2

ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 3, UNE VERITE QUI BLESSE

NARUTO. VOL. 3

SPY X FAMILY. VOL. 3

Il sera intéressant de suivre l’évolution des ventes et des titres plébiscités par les lecteurs au fil des années. La part du numérique n’est pas prise en compte dans ces chiffres, quelle évolution prévoir pour ce support ?

A noter aussi l’apparition du Webtoon au format papier. Ils commencent eux aussi à prendre place dans le paysage éditorial du 9e art avec 700K ex vendus en 2022.