Manga Nina du Royaume des étoiles T2 – Attention princesse en danger

Le premier tome de Nina du Royaume des étoiles édité par Kazoku était une bonne surprise. Cette romance pleine d’action prend un nouveau tournant dans le deuxième tome.

Le manga relate le destin extraordinaire d’une jeune orpheline. Elle est kidnappée pour remplacer dans le plus grand secret la princesse héritière Alisha, disparue dans un accident. Alisha prend ses marques dans le palais mais le danger rôde.

Le prince Azur a échappé de justesse à une tentative d’assassinat. Nina ne peut le tolérer et part demander de l’aide à l’ancien roi. Rien ne se déroule comme prévu et elle se retrouve enfermée dans un cachot. Qui viendra la sauver ? On ne vous le dira pas.

La vie de princesse n’est pas de tout repos. Sur fond d’histoire d’amour impossible, Nina doit faire face à de nouveaux dangers. Elle est prise au piège dans des jeux de pouvoir qui la dépasse.

Ce deuxième tome de Nina du Royaume des étoiles de Rikachi ne déçoit pas. L’héroïne est toujours aussi pétillante et imprévisible. Le mélange romance, intrigues et aventure est réussi. On valide et on attend le tome 3.

