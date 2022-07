Manga Planètes – Un chef d’œuvre dans l’espace

Planètes est un manga splendide et inclassable qui va vous faire réfléchir sur la place de l’homme dans l’univers et dans l’espace.

Planètes de Makoto Yukimura édité chez Panini Manga. Le manga Planètes est étiqueté comme un Seinen, une aventure principalement destinée aux hommes mais il s’adresse vraiment à tous les publics.

On est très loin du Space Opéra avec des batailles dans l’espace. Cette histoire est avant tout centrée sur l’humain et sa place dans l’univers. On pourrait même parler d’une tranche de vie dans l’espace.

Nous sommes en 2075. Une colonie s’est installée sur la Lune et une mission vers Jupiter se prépare. L’espace n’échappe pas à la pollution générée par les hommes. Des éboueurs de l’espace collectent la ceinture de débris en orbite autour de la Terre.

Planètes relate le quotidien de trois d’entre eux : Hachimaki, Yuri et Fi. Ils pansent chacun à leur manière leurs blessures dans le vide intersidéral.

Planètes – L’avenir de l’homme est dans l’espace mais il faut le nettoyer avant

Si l’action ne prime pas dans ce pavé de 340 pages, il n’en reste pas moins captivant. On ne s’ennuie pas une minute. Les personnages sont soignés avec une vraie psychologie. Nos trois protagonistes ramassent autant de débris dans l’espace qu’ils se posent de questions. Le manga aborde de nombreux thèmes comme l’amour, la mort, le dépassement de soi, etc.

Cette histoire est également amplifiée par des dessins sublimes. Les passages en intérieur sont assez simples mais tout change lorsque qu’on est dans l’espace. On sent la passion de Makoto Yukimura pour l’espace. Certaines scènes en extérieur sont spectaculaires. On décerne aussi une mention spéciale au pique-nique sur la Lune.

Planètes de Makoto Yukimura est une sorte d’ovni inclassable. Une histoire dans l’espace pleine de sentiments, d’émotions et de vie. On n’est pas loin du chef-d’œuvre.

A noter que cette nouvelle édition fait l’objet d’un partenariat avec le CNES (Le Centre national d’Etudes Spatiales) Il est agrémenté d’une série d’articles sur l’espace. Ce premier tome traite du sujet de la pollution spatiale.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le manga Planètes T1

Suivez ce lien ou ce lien pour le tome 2

Envie de lire ? Trouvez d’autres idées ici