Manga Play It Cool Guys – Une tranche de vie tout en finesse

Play It Cool Guys est un manga Feel good humoristique de Kokone Nata publié chez Doki Doki.

Play It Cool Guys est à l’origine un manga sérialisé sur le net. D’ailleurs, la version papier est en couleur. C’est rare pour un manga. Il a également été adapté en animé. C’est un vrai succès au Japon.

Cette histoire nous éloigne des clichés habituels des romances. On suit les déambulations de quatre étudiants hypers-cool mais très maladroits. Ils enchainent les gaffes et surtout ils sont nuls avec les filles.

4 garçons dans le vent mais pas très dégourdis

Hichikura a honte de lui, Futami se la joue rebelle, Mima ne se rend jamais compte de rien et Shiki ne peut pas s’empêcher de rire. Ces garçons se retrouvent tout le temps dans des situations cocasses et embarrassantes. Leur manque de confiance les rend attachants.

On voit le fossé entre ce qu’ils pensent et ce qu’ils font. Les apparences sont parfois trompeuses et ces quatre beaux gosses sont loin d’être sûrs d’eux. Ils se posent plein de questions sur la vie et comment y faire face. Ils ne sont pas idéalisés et on se sent très vite proche d’eux.

Play It Cool Guys est une tranche de vie pleine de finesse et de tendresse. C’est un manga divertissant et rafraichissant qui fait du bien.

