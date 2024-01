Manga Skeleton Double – Paranormal en plein cœur de Shinjuku

Skeleton Double est un Shonen édité par Kurokawa qui mélange paranormal, mystère et action. Accrochez vous pour vivre une aventure hors du commun.

Cette série de TokaKu Kondo est en cours au Japon. Le pitch est accrocheur. Un homme victime d’une mort mystérieuse est retrouvé dans le quartier de Shinjuku. Son corps transpercé de toute part flotte dans les airs.

Huit ans plus tard son fils devenu adulte reçoit un étrange colis. Il contient un crâne qui parle. Le jeune homme évanoui. Lorsqu’il se réveille, il est doté du pouvoir de devenir invisible et de bien d’autres capacités étranges.

C’est le début des ennuis. Il va très vite de venir une cible mais c’est le seul moyen de comprendre ce qui est arrivé à son père. Skeleton Double est construit comme un puzzle. Les pièces s’emboitent et l’histoire se dévoile petit à petit. Le scénario est solide et accrocheur.

Skeleton Double – Paranormal et super-pouvoirs

Ce premier volume sert à poser les bases de l’histoire. Le héros apprend à maîtriser ses pouvoirs et découvre un monde qui lui est inconnu. Il alterne entre découvertes et combats.

D’ailleurs, certaines scènes sont assez violentes. Yodomi a le pouvoir de se régénérer dans certaines conditions et son corps est plus que malmené par ses adversaires.

Skeleton Double est porté par une mise en scène dynamique et un style graphique appliqué et détaillé. On est très vite happé dans cette histoire qui va à toute vitesse. C’est bon signe, ce premier volume donne envie de lire la suite.

