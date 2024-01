Manga – Création d’une Joint-Venture entre les éditions Dupuis et Kadokawa

Le groupe Média-Participations annonce la création d’une Joint-Venture entre la marque Vega-Dupuis et le japonais Kadokawa.

Cette co-entreprise, détenue à 51% par Kadokawa, poursuivra l’édition de mangas, de manhwas. Elle étendra aussi son catalogue aux lights novels et aux autres contenus japonais pour les marchés francophones.

Vega ne se focalisera pas uniquement sur les titres apportés par Kadokawa mais continuera également de publier des titres en provenance d’autres éditeurs japonais et coréens.

La marque (lire nos chroniques) s’appuiera sur les infrastructures performantes qui existent au sein de Média-Participations, notamment en matière d’édition et de distribution de BD et de mangas, ainsi que sur les réseaux de ventes et de promotion détenus par le groupe.



Dans un communiqué, Julien Papelier, PDG de Média-Participations, déclare : « Les deux sociétés partageront leur culture, leur expertise et leur art pour faire de Vega l’une des principales maisons d’édition de pop culture asiatique et de manga. Grâce à cette alliance stratégique, Vega sera en mesure de relever les défis de l’avenir, tels que la création de nouveaux héros de renommée internationale, adopter la révolution numérique du marché du roman graphique, développer le marché émergeant des light novels et la production de contenu multiplateforme ».



Les deux partenaires comptent donner un grand coup dans l’accès aux mangas. Ils prévoient aussi de réfléchir à des projets de bandes dessinées numériques, de romans, ou encore la création de plateformes.