Manga Terukan Boys – Une amitié indéfectible sur fond de braquage

Ne cherchez pas de monstres, de combats ou de magie dans Terukan Boys. Ce manga édité chez Doki Doki est une histoire d’amitié sur fond de braquage.

Ce one shot s’adresse à tous les publics que l’on soit fan de manga ou non. Il parlera aussi aux adolescents comme aux adultes. Terukan Boys est le nom d’un groupe de rock crée au lycée par trois amis. Ils se voient déjà devenir des rock stars mais ils sont rapidement rattrapés par la vie. Satoshi, Ryôhei et Kôta sont trentenaires. Leurs rêves se sont envolés et ils doivent faire face à leurs responsabilités.

Tout n’est pas perdu. Les Terukan Boys vont se reformer mais pas pour chanter. Ils vont réaliser un braquage pour venir en aide à un ami du lycée. Cette aventure incroyable va remettre toute leur vie en question. Terukan Boys est une histoire simple mais efficace. Les personnages se révèlent pleins d’incertitudes et de questionnements face à la vie. Ils sont humains et on s’identifie facilement à eux. Les trois amis doivent faire des choix pour grandir et aller de l’avant.

Le dénouement nous réserve en plus quelques surprises. Terukan Boys de Yû Nakahara met en évidence brillamment et sans lourdeur le difficile passage entre deux âges. Ce récit tout en finesse est captivant du début à la fin. C’est d’autant plus vrai que ce manga est servi par des dessins à la ligne pure et percutante qui se concentrent sur les personnages. Vous aurez du mal à le lâcher.

