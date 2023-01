Les podcasts en France en 2022 – Chiffres clés et portrait des auditeurs

Médiamétrie publie son étude annuelle sur les Français et les podcasts pour l’année 2022.



Premier constat le podcast séduit de plus en plus, et les écoutes augmentent même après la pandémie. Ce support d’écoute n’était donc pas juste une rustine pour passer le temps pendant les confinements.

Au mois de décembre, près de 182 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde.

En France, 142 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés au cours de ce même mois.

Podcasts – Les chiffres clés pour 2022

17,6 millions de Français écoutent des podcasts, cela représente 17 points de plus vs 2021.

Parmi ces auditeurs, 85% en écoutent autant ou plus que l’année passée. 20% ont une pratique très régulière et 56% s’y adonnent régulièrement.

Les 15-27 ans sont 61% à écouter très régulièrement des podcasts. La génération Z est donc la plus fan de ce support d’écoute en heure d’écoute.

Quelle consommation ?

89% des auditeurs écoutent la moitié ou plus du podcast qu’ils ont choisi.

Autre fait intéressant, 64% des parents adeptes des podcasts en écoutent avec leurs enfants.

47% concentrent leur consommation sur leurs podcasts favoris, généralement de1 à 3 par semaine.

Quel est le TOP 3 dans les thématiques plébiscitées ?

Si on écoute des podcasts c’est d’abord pour se divertir. En effet, l’humour arrive en tête du podium. Cette thématique est suivie de près par le désir de s’informer, puis de se cultiver.



Enfin Médiamétrie note que les modes d’accès aux podcasts sont variés. 3/4 des auditeurs (76%) privilégient les sites ou les applications des éditeurs radio pour écouter des podcasts, les sites vidéos et les réseaux sociaux sont également prisés, notamment lorsqu’il s’agit de découvrir des nouveaux contenus.

Portait des auditeurs de podcasts

Les auditeurs de podcasts ont en moyenne 44 ans. Ils sont issus de catégories aisées pour 38% d’entre eux.

Ils aiment aussi jouer aux jeux vidéo, aller au cinéma ou regarder des films sur des plateformes telles de NetFlix ou Prime Video.

Vous trouverez les autres chiffres dans le graphique ci-dessous.