Martin Parr X The Anonymous Project – Le livre des paires avec Déjà View - IDBOOX

Si vous connaissez Martin Parr, vous allez découvrir son travail sous un angle nouveau avec Déjà View.



Le cultissime photographe des vacanciers anglais à Brighton s’est associé avec The Anonymous Project pour proposer aux amateurs de photos, d’humour et de sociologie un beau livre étonnant.

Si vous ne connaissez pas The Anonymous Project, sachez que ce projet créé par Lee Shulman rassemble depuis plusieurs dizaines d’années des photos et surtout des diapos amateures prises aux quatre coins du monde.

Une conversation visuelle insolite et ludique

Martin Parr and The Anonymous Project – Déjà View (Ed. Textuel) fait dialoguer ces deux mondes, ou plutôt les photos de Martin Parr avec celles des amateurs (1950 – 1980). Le résultat est saisissant. Chaque photo en lien avec l’autre s’exhibe côte à côte sur chaque page du livre.



Familles, vacances, fêtes, ces prises de vues créent un mix inégalé. Pour Martin Parr nul besoin d’interpréter cette mise en paire de façon sociologique, philosophique ou intellectuelle, pour lui, l’essentiel est dans la réussite de la photo.

Pour ce livre, l’artiste a voulu un pur dialogue entre les images. « Ce livre est pur, simple et direct. Tout ce que j’aime » déclare Parr, et c’est très très réussi !

Emouvant, drôle et parfois cynique, Déjà View est un Must have !

