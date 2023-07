Monet en pleine lumière – Le superbe catalogue de l’exposition qui débute à Monaco

Monet en pleine lumière est la nouvelle exposition qui se tient jusqu’au 3 septembre au Grimaldi Forum de Monaco.

Claude Monet a séjourné sur la Riviera et à Monte-Carlo. Ce superbe catalogue et l’exposition célèbrent le 140ème anniversaire du premier séjour de l’artiste sur le Rocher.

Le maître incontesté de l’impressionnisme découvre en visitant cette région des paysages et des lumières qui n’ont rien de commun avec ce qu’il connait.

Il se met alors à peindre à Roquebrune, à Bordighera, à Monaco, au Cap Martin et dans d’autres endroits de la région. Monet capture des instants, une ambiance, une atmosphère.

Ses toiles reflètent d’intenses moments de plénitude. L’artiste arrive à nous immerger dans sa vision de la Riviera, on entendrait presque les cigales chanter.



L’exposition met en lumière les créations sublimes de Claude Monet lors de ses séjours en Méditerranée.

Le luxueux catalogue Monet en pleine lumière ,de plus de 300 pages, fait un focus sur une vingtaine de tableaux réalisés par le peintre.

Il met en regard ses toiles avec des documents d’archives et des photographies prises à l’époque.

La mise en page, la qualité du papier, les photos en pleine page font de cet ouvrage un objet magnifique.



Si vous aimez Monet ne manquez pas cette exposition et si comme moi, vous n’avez pas l’occasion de la voir, le catalogue publié par les Editions Hazan et dirigé par Marianne Mathieu vaut le détour.

