New York 1997 – Un artbook grandiose pour se replonger dans ce film culte

Le film culte New York 1997 de John Carpenter s’offre un artbook à sa hauteur édité chez Ynnis.

New York 1997 L’artbook du film est un peu comme une madeleine de Proust si vous êtes nés dans les années 80. En pleine vague des films d’anticipation pessimistes sur l’avenir de l’humanité, ce long-métrage est devenu une référence.

Sorti en 1981, le film de John Carpenter a très vite séduit le public du monde entier et Snake Plissken est devenu une légende. Cet artbook réalisé par John Walsh, cinéaste doublement nommé aux BAFT est un vibrant hommage à ce film devenu mythique.

New York 1997 – Un artbook complet et riche

Ce livre décortique tous les aspects du chef-d’œuvre de John Carpenter. Il rassemble également une collection d’images encore jamais dévoilées. Portraits de la formidable galerie d’acteurs, secrets de tournage, photos inédites, cet beau livre nous replonge au cœur de la conception du film.

Création de l’univers, effets spéciaux, bande son, affiche du film, rien n’est laissé au hasard. Un chapitre est même consacré à la fameuse séance d’ouverture de 10 minutes coupée au montage par John Carpenter.

Comme New York 1997, ce livre est une vraie pépite à savourer, feuilleter et regarder encore et encore. Plus on avance et plus l’envie de regarder New York 1997 devient irrésistible. C’est bon signe. Incontournable et indispensable !

