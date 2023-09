Notre avis sur 3 romans à conseiller dès l’âge de 14 ans

Voici une sélection de romans dédiés aux ados pour cette rentrée de septembre. Au programme : Dark Fantasy, Harem inversé, action, combat et humour.

Nous avons lu, La Maison des morts T1 : La Forgeuse d’os, de Nicki Pau Preto (Lumen).

Broken Bonds de J. Bree (Korrigan). Tarot T1 : Le Dernier soleil & T2 : Le Pendu, de K. D. Edwards (Bragelonne)

La Maison des morts T1 : La Forgeuse d’os

Résumé

Wren descend d’une longue et noble lignée de valkyrs. Ces guerriers dotés de pouvoirs magiques occultes ont pour mission de se débarrasser des fantômes qui s’attardent sur terre et sèment le chaos dans leur sillage. Alors, quand vient l’heure de son épreuve d’initiation, pas question pour la jeune novice de décevoir qui que ce soit – et surtout pas son père ! Sauf que rien ne se passe comme prévu. Pire, son échec lui vaut d’être bannie et envoyée au plus près de la Faille, un no man’s land qui grouille de revenants plus vicieux et imprévisibles les uns que les autres.

Déterminée à regagner le respect des siens, Wren saisit sa chance le jour où Leopold Valorien, l’irrévérencieux prince de la Maison de l’Or, est enlevé lors d’une visite diplomatique. La jeune fille jure de tout faire pour le retrouver, quitte à affronter une armée de créatures venues d’outre-tombe… et à s’associer avec Julian, redoutable combattant pourtant issu d’un clan ennemi.

Pourquoi le lire

Nicki Pau Preto revient au catalogue Lumen. Après, la trilogie « Soeurs de sang », l’autrice propose une véritable quête de rédemption : Wren, qui a échoué à son examen, tentera de faire ses preuves et de prouver sa valeur à sa Maison.

« La Maison des morts » est une dark fantasy qui offre des personnages tout en nuances, un système de magie intéressant et un world-building très développé. Après un début franchement dense (voire longuet), « La Forgeuse d’os » démarre véritablement. Le roman déborde de drames familiaux, de secrets, d’aventures, de trahisons… Sans compter les retournements de situations, la touche de romance et d’humour.

À partir de 14 ans

Broken Bonds

Résumé

Lorsque ses parents décèdent dans un accident, Oleander découvre qu’elle a des pouvoirs. Des pouvoirs immenses et terrifiants qu’elle veut absolument étouffer et garder secrets.

Effrayée par leur puissance, la jeune femme s’enfuit. Mais dans le monde d’Oleander, les femmes possèdent des “Liens”.

Ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Après l’avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver et de la capturer. Elle doit vivre avec eux, même s’ils ont du mal à lui pardonner d’avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie.

Mais Oleander avait une autre raison de s’enfuir. Sur ses épaules pèse en effet un lourd fardeau : la jeune femme tient leur destin entre ses mains. Désormais, en étant obligée de vivre avec ses ” âmes sœurs “, elle met le monde en grand danger…

Pourquoi le lire

Le début de la lecture m’a donné des doutes. Pourtant, au fil des pages, on se laisse absorber par le récit. Oli est bornée, coincée dans une vie qu’elle n’a pas voulue. « Broken Bonds » est un harem inversé : une histoire où la femme a plusieurs prétendants potentiels.

La relation entre les différents personnages est ainsi au cœur de l’histoire et bien vite, on cherche à les voir se rapprocher. Elle s’est enfuie pour cacher son pouvoir ultra-puissant, et maintenant, ils se blessent mutuellement de cette trahison.

La plume de l’autrice est efficace (malgré des passages redondants) et on ne s’arrête qu’une fois arrivée à la fin !

Une scène (à environ 80% du récit) pourrait heurter les lecteurs, et nul doute que la violence et le sexe prendront une véritable part dans les prochains tomes. A conseiller à un lectorat averti.

À partir de 16+ ans

Tarot T1 : Le Dernier soleil & T2 : Le Pendu

Résumé

Rune Saint-John, dernier descendant de la cour déchue du Soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d’Addam, fils de dame Justice, en Nouvelle-Atlantide, la ville-île où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d’origine par les humains.

Accompagné de son Acolyte et garde du corps, Brand, il infiltre les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour interroger les proches et les associés du disparu. Très vite, cependant, leur enquête va les mener sur une piste imprévue : celle d’une créature légendaire liée au secret du massacre de la cour de Rune. En cherchant Addam, Rune pourra-t-il lever le voile sur l’assassinat de sa famille et sur son passé ?



Pourquoi le lire

« Le Dernier Soleil » est une lecture dynamique : enquête, humour, action et combats, magie… On a un mélange qui fonctionne et rythme le récit, bien que le tout reste un peu en surface. Les personnages comme le world building sont complexes.

Si le premier tome pose les bases habilement, le deuxième est plus un tome de transition. Le troisième et dernier volume confirmera ou non l'impression générale. En attendant, si ce n'est pas le titre de l'année, c'est vraiment une bonne lecture. En plus, Bragelonne a mis les petits plats dans les grands avec de belles couvertures et de tout aussi beaux jaspages !

