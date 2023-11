On a lu 3 romans pour les Young Adults à découvrir en novembre

Voici notre sélection de romans à lire ce mois-ci . Entre mythologie, légende et enquête policière, que choisirez-vous ?

Ces livres sont plutôt ciblés pour les ados et les jeunes adultes, voici nos avis sur chacun d’entre eux. Clymenestre, de Costanza Casati (JC Lattès). Comment j’ai tué ton mari, de Elle Cosimano (Charleston). Gwen and Art are not in love, de Lex Croucher (Casterman).

Clymenestre

Résumé

Tu es née d’un roi, mais tu as épousé un tyran. Tu assistes impuissante au sacrifice qu’il fait de ton enfant. Tu l’observes déclencher une guerre sanglante. Tu joues ton rôle. Mais patiemment, tu prépares ta vengeance. TU ES CLYTEMNESTRE.

Dans la Grèce antique, et à travers les yeux de son héroïne la plus flamboyante, Clytemnestre est un conte qui illustre le pouvoir et la prophétie, un roman d’amour et de haine, celui d’une reine inoubliable qui a férocement puni tout ceux qui l’avaient trahie.

Pourquoi le lire

Le mythe de la reine grecque revisité avec une plume fluide et maîtrisée, et sans doute un travail de recherche conséquent pour l’autrice Constanza Casati.

En ressort un roman au récit brutal, puissant – déchirant même. Une lecture toute choisie pour les amateur·rice·s de mythologie grecque, celles et ceux qui ont apprécié « Circé » de Madeline Miller ou « Le Silence des vaincues » de Pat Baker.

À partir de 16 ans. Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Comment j’ai tué ton mari

Résumé

Rien ne va plus pour Finlay Donovan, autrice de romans policiers qui peinent à décoller et mère célibataire de deux enfants. Le livre qu’elle a promis à son agent n’est pas encore écrit, son ex-mari a renvoyé la nounou sans lui en parler et elle a même dû déposer à l’école sa fille de quatre ans, du Scotch dans les cheveux à la suite d’un incident capillaire.

Alors qu’elle déjeune avec son agent pour discuter de l’intrigue de son nouveau manuscrit, leur voisine de table prend Finlay pour une tueuse à gages et glisse un mot dans son sac : elle lui offre cinquante mille dollars pour la débarrasser d’un mari un peu trop encombrant.

Pourquoi le lire

Un premier tome qui regorge d’humour (et d’humour noir) et qui semble ne pas se prendre au sérieux. Les événements ne sont pas crédibles ? Tant pis, c’est franchement jouissif de suivre les mésaventures de Finlay et de son coéquipier.

On a bien envie d’envoyer valser son ex et sa nouvelle fiancée d’ailleurs… Une lecture rythmée, rapide, avec des personnes attachants (ou pas du tout) mais dans tous les cas, on recommande sérieusement « Comment j’ai tué ton mari ».

À partir de 16 ans. Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Gwen and Art are not in love

Résumé

Arthur et Gwendoline sont promis l’un à l’autre depuis leur naissance dans le but de créer une alliance entre deux royaumes. L’été de sa majorité, Gwendoline se voit obligée d’accueillir son prétendant au château pour apprendre à mieux le connaître. Seulement les deux jeunes gens ne peuvent pas se supporter pour notre plus grand plaisir ! Pire encore : Gwendoline fantasme sur une chevaleresse, tandis que son frère Gabriel, digne héritier du trône, ne laisse pas Arthur indifférent.

Un quatuor amoureux adorable dont la joute verbale et les comiques de situation nous amusent énormément !

Pourquoi le lire

« Gwen and Art are not in love » n’est pas véritablement une revisite des mythes arthuriens, mais plutôt une inspiration lointaine. Lex Croucher propose un récit queer aux personnages qui deviennent attachants.

Car oui, Gwen et Art sont têtus et ne le sont pas au début du récit ! Le quatuor formé avec Gabriel et Brigdet fonctionne à merveille. Pour autant, le dernier tiers du roman prend une tournure plus inattendue et plus sombre avec l’attaque d’un de nos protagonistes – là où le reste du roman se rapprochait plus d’une comédie romantique légère et pleine d’humour. Ce n’est pas le coup de cœur attendu, mais le roman reste une très agréable lecture.

À partir de 14 ans. Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

