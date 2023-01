On a lu 3 romans Young Adult : Twin Crowns, Un pacte avec le roi elfe, De Lune et de sang

Voici de nouvelles lectures hors des sentiers battus à conseiller aux ados. Ces romans stimulent l’imaginaire et promettent des moments de lecture intéressants.

Nos avis de lecture sur Twin Crowns de Catherine Doyle et Katherine Webber (Bayard). Un pacte avec le roi elfe d’Elise Kova (BigBang). De Lune et de sang d’Erin Beaty (Lumen).

Un pacte avec le roi elfe

Résumé

Il y a trois mille ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie sauvage. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. Afin d’honorer ce traité, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les cent ans une jeune fille, afin qu’elle devienne l’épouse du roi elfe et parte vivre avec lui.

Être choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella, âgée de dix-neuf ans, est heureuse d’avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d’herboristerie, afin de devenir la guérisseuse du village. Jusqu’au jour où le roi des Elfes vient pour elle… La voici désormais forcée d’épouser un roi froid, à la beauté surnaturelle, et de vivre au cœur d’un pays plein de magie sauvage, mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau : elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient, et où elle a laissé les siens…

Pourquoi le lire



Malgré un démarrage un peu lent, Un pacte avec le roi elfe est une lecture divertissante avec un concept sympa.

La construction du monde est suffisante pour exposer les enjeux aux lecteurs; malheureusement on se rend très vite compte que le développement du roman sera centré sur la relation entre les deux protagonistes.

Si l’appellation « romantasy » commence à pointer son nom en France, ce n’est pas pour rien ! Cela aurait été d’autant plus intéressant si l’autrice avait développé la politique ou approfondit le système de magie, mais l’ensemble est agréable et se lit facilement. L’intrigue est donc simple, mais efficace ; cela fait de ce livre, une bonne lecture pour démarrer l’année.

À partir de 15 ans

De Lune et de sang

Résumé

Au cœur de la ville de Collis s’élève un immense Sanctum, en construction depuis des années. Et sur la plus haute de ses flèches se dresse la silhouette de Catrin, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudages pour le compte du maître architecte, Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu’elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse… Pire encore, l’espace d’un instant, elle a la vision sanglante d’un meurtre et entend les appels au secours d’une femme.

Lorsque le brillant et énigmatique Simon de Mesanos est chargé d’élucider le mystère, Catrin se retrouve entraînée dans une dangereuse spirale, où le tueur ne cesse de frapper, encore et encore. Grâce aux instincts d’une précision effrayante du jeune homme, expert en matière de folie criminelle, le duo tente de remonter la piste du prédateur… Tout ce temps, la jeune fille doit aussi protéger son propre secret – elle découvre peu à peu que la lune lui accorde des pouvoirs surnaturels qui pourraient bien faire d’elle une paria… mais pourraient surtout être la clef de tout.

Pourquoi le lire

Le nouveau roman d’Erin Beaty (« La couleur du mensonge », disponible chez Lumen également) est une agréable découverte ! Le roman mélange habilement magie, mystères et meurtres sanglants – le tout avec une pointe de romance.

Les meurtres ne sont pas sans rappeler l’histoire de Jack l’éventreur, mais l’autrice va plus loin grâce à une magie qui prend ses racines dans le sang et la lune, et la création d’un univers réfléchi et intriguant (on espère cependant que le tome 2 répondra à certaines interrogations laissées en attente !).

Malgré certaines parties qui prennent un peu trop le lecteur par la main, « De Lune et de sang » est une lecture qui tente d’aller jusque dans les profondeurs des esprits malades, sous fond de magie, d’enquêtes et de tragédies familiales.

À partir de 15 ans

Twin Crowns

Résumé

Wren Greenrock s’est préparée toute sa vie à usurper la place de sa soeur jumelle et monter sur le trône d’Eana. C’est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières, qui l’ont élevée.

Rose Valhart, elle, s’apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s’assurer un allié dans la lutte contre la magie.

Dans ce duel animé par la vengeance, où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir ?

Pourquoi le lire

Que de magnifiques couvertures parmi les sorties de janvier ! « Twin Crowns » me donnait très envie. Certes, le concept de dualité du récit est de plus en plus répandu dans le young adult mais cela offre, le plus souvent, un rythme soutenu.

L’univers est plaisant et Rose est la grande surprise de cette lecture.

Son personnage est beaucoup plus intéressant que ce à quoi je m’attendais. Par contre, Wren (qui est censée avoir été élevée pour prendre la place de sa sœur à la cour et monter sur le trône !) ne fait que des bourdes et perd très vite en crédibilité. Ne vous méprenez pas, « Twin Crowns » est une lecture divertissante et on passe un bon moment, mais l’intrigue n’est pas suffisamment développée (voire inexistante en termes de politique) ce qui en fait une lecture assez décevante.

Petit plus pour les personnages secondaires qui sont intéressants, à savoir Shen et Céleste. Le tome 2 (prévu dans le courant de l’année en version originale) est donc d’autant plus attendu pour avoir le fin mot de l’histoire.

