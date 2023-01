Samsung Galaxy Book3 Pro – Les caractéristiques et un visuel avant le lancement

Le Galaxy Book3 Pro dévoile ses caractéristiques techniques quelques jours avant son lancement au Samsung Unpacked.

Le Samsung Galaxy Book3 Pro accompagnera certainement les Galaxy S23 lors de la conférence prévue le premier février prochain. Deux modèles sont attendus, le Galaxy Book3 Ultra et le Galaxy Book3 Pro. C’est le deuxième qui nous intéresse actuellement.

Le PC portable a laissé échapper sa fiche technique et Samsung a apporté des modifications à son ordinateur. Samsung introduit un nouvel écran avec un diagonale plus étendue. Le PC intègre un écran AMOLED tactile d’une taille de 14 ou 16 pouces selon les versions au lieu de 13,3 et 15,6 pouces précédemment.

L’écran 16:10 gagne plus d’espace avec quelques pixels supplémentaires en hauteur. Samsung a réduit la bande noire en bas de l’écran. La résolution de cette dalle s’affine également et passe de Full HD à WQXGA+. Naturellement son taux de rafraichissement monte jusqu’à 120Hz.

Samsung Galaxy Book3 Pro – Des changements de taille

Le Galaxy Book3 Pro s’offre la dernière génération de processeur Intel Core i5-1340P. Il est assisté par 8Go de RAM et 512Go de stockage. Samsung proposera certainement aussi des configurations plus musclées avec une puce Core i7-1360P.

Les dimensions du Galaxy Book3 Pro diffèrent de celles du Galaxy Book2 Pro (35,6 x 22,6 x 1,4 cm). Il s’est affiné : 30,44 x 19,98 x 1,12 cm. Le compte Twitter SnoopyTech à l’origine de la fuite mentionne également qu’il est plus léger avec seulement 870g sur la balance.

Le site Mysmartprice nous donne d’autres éléments sur le PC. Il intègre deux Thunderbolt 4, un port USB-A, un HDMI, un audio jack, un slot microSD et du Wi-Fi 6E. Le modèle 14 pouces est alimenté par une batterie 63WH et le 16 pouces par une cellule 76WH via un connecteur USB-C PD.

Pour le prix, il faudra attendre le 1er février.