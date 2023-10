One Piece – Un jeu de Cherche et trouve pour partir à l’aventure avec Luffy

Partez à l’aventure à Luffy et l’équipage Chapeau de paille à la recherche du One Piece dans ce splendide livre officiel Cherche et trouve.

Avec la série Live Action sur Netflix, One Piece revient sous le feu des projecteurs. 404 Editions en a profité pour sortir un nouveau livre sur ce monument de la Pop Culture.

Il ne s’agit pas d’un nouvel opus des aventures de Luffy. L’éditeur vous propose de partir à l’aventure avec l’équipage du Vogue Merry dans un Cherche-et-trouve.

Il s’agit d’une version officielle. C’est un gage de qualité. Vous allez pouvoir vous amuser à retrouver les pirates de One Piece à travers plusieurs étapes importantes du manga.

One Piece – Mais où est passé Luffy ?

Les fans vont adorer d’autant plus que l’éditeur ne s’est pas contenté de réaliser un Cherche-et-trouve basique. Les jeux démarrent après l’Ellipse de deux ans pendant laquelle l’équipage Chapeau de paille s’est séparé pour se renforcer indépendamment (vers le chapitre 598).

Chaque jeu et scénarisé et reprend les mangas. Vous avez un résumé de l’arc dans lequel prend sa source le jeu et un autre texte qui décrit ce qui vous attend avec les personnages que vous allez rencontrer.

Chaque jeu s’étale sur une double page. Il faut retrouver des objets cachés, des doublons, des différences, des pirates, etc. Un encadré détaille toutes les missions que vous devez accomplir. Il reste discret pour ne pas gâcher les très belles illustrations.

Les Cherche et trouve s’étalent sur 48 pages. Ils ne sont pas tous évidents et ils plairont aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Les solutions se trouvent à la fin du livre.

