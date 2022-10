Orgueil et Préjugés le livre cherche et trouve et le jeu pour les fans de Jane Austen

Si vous êtes un fan de Jane Austen et d’Orgueil et Préjugés vous allez adorer « Où est Lizzie, Où est Mr Darcy ? » et le jeu de cartes de 7 familles compagnon (404 Editions) !

Ce livre illustré de P. Chapenet, V. Bocquillon et J. Lyn Brooks est original à souhait. Vous entrez dans l’univers du mythique Orgueil et Préjugés par une porte insoupçonnée.

Côté pile c’est Où est Lizzie, côté face c’est Où est Mr Darcy, le tout est dans un même livre en mode tête-bêche !



Le texte de l’histoire magnifiquement illustré est parsemé de questions, à vous devez trouver les personnages que les protagonistes recherchent. Toutes les scènes du livre sont inspirées du livre mythique de Jane Austen, au programme robes Régence, espaces feutrés et romance !



Le jeu de cartes Orgueil et Préjugés complète cette initiative originale. A la manière d’un jeu des 7 familles vous devrez choisir votre clan : Bennet, Lucas, Bingley ou … Darcy ! Ce jeu sympa est joliment illustré. Il est composé de 50 cartes et promet des parties endiablées So chic ! Un must Have pour les fans !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Pour le jeu de cartes c’est par ici ou ici

