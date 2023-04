Origanime Héros Shonen – Où comment réaliser Son Goku et Goldorak en origami

Son Goku, Freezer, Goldorak, One Piece, découvrez vos héros de Shonen sous un autre jour. Recréez les en mode origami.

Après les personnages des films du Studio Ghibli, Ynnis Editions s’attaque aux héros des Shonen. OnePiece, Dragon Ball, L’Attaque des Titans, Demon Slayer, My Hero Academia, ce nouveau livre vous lance un nouveau défi. Vous allez devoir recréer 15 origamis inédits tirés des mangas et des animes les plus populaires.

Saitama, Goldorak, Sakura, Son Goku, Freezer, Le roi Léo, chaque étape de pliage est expliquée. Au début de l’ouvrage il y a quelques bases du pliage pour décoder les schémas . Il faut au moins ça.

48 feuilles détachables de couleur sont fournies dans le livre pour façonner de vos petits doigts agiles tous vos héros préférés.

Des origamis de Son Goku et Freezer pas à pas

Les modèles sont classés par difficulté croissante. Chopper de One Piece est le plus simple. Une seule feuille est nécessaire et il y a 33 étapes de pliage.

Celui qui vous donnera le plus de sueur est le démon à neuf queues Kyubi de Naruto. Il utilise deux feuilles et 109 manipulations sont nécessaires avant de pouvoir fièrement le poser sur votre étagère. Avis aux amateurs.

Chaque personnage est accompagné d’une fiche avec le résulta et il faut avouer qu’ils sont très ressemblants comme Inosuke de Demon Slayer ou Happy de Fairy Tale.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.