Quantic Dream – De The Nomad Soul à Star Wars Eclipse les raisons d’un succès

L’Art de Quantic Dream est un livre écrit par Jean Zeid et édité chez Mana Books. Il décrypte la grande aventure de ce studio français dans le jeu vidéo.

Aujourd’hui, les français adhèrent aux jeux vidéo. 73% de la population joue occasionnellement. Le succès de la Paris Games Week est là pour en témoigner. L’industrie du jeu vidéo est également un beau succès dans l’Hexagone.

Les studios français sont mondialement reconnus et Quantic Dream est l’un des plus en vue. Fondé en 1997, il a bâti sa réputation en développent des jeux narratifs et cinématographiques visuellement splendides.

Quantic Dream – L’histoire d’une success story à la française

Quantic Dream fait partie des acteurs importants de ce secteur qui a su imposer sa vision personnelle du jeu vidéo.

De The Nomad Soul à Fahrenheit en passant par Detroit Become Human, ce livre nous révèle tous les dessous et les secrets de fabrication des hits du studio. On découvre le travail colossal des équipes qui ne baisse jamais les bras face aux obstacles.

Sur plus de 280 pages Quantic Dream dévoile les 25 ans d’histoires d’une Success Story à la française. Les textes sont documentés et enrichis des dessins préparatoires inédits et des illustrations magistrales.

Le livre se termine par un chapitre consacré au très attendu jeu Star Wars Eclipse qui s’annonce grandiose. Il nous met l’eau à la bouche avec de nombreux Concept Art et visuels splendide.

