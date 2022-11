Paris Games Week 2022 – Découverte photos et vidéos de cette édition Restart

Le salon Paris Games Week revient à Paris. On vous dévoile en photo et en vidéo un avant-goût de ce rendez-vous gaming incontournable.

La Paris Games Week est lancée. Le salon se déroule du 02/11/2022 au 6/11/2022 au Parc des Expositions à la Porte de Versailles.

Enfants, familles, joueurs occasionnels ou hardcore gamers, le jeu vidéo est un vrai phénomène culturel. Aujourd’hui, on compte en France 37,4 millions de joueurs soit 7 français sur 10. Le chiffre d’affaires global est de 5,6€ milliards.

Suivez ce lien pour acheter des entrées pour la PWG.

Paris Games Week Restart – Un retour très attendu

Après une pause forcée à cause du Covid, le retour de cette grande messe du gaming est donc un événement. Cette édition 2022 est accompagnée de la mention Restart. Elle est plus concentrée que les autres années mais c’est un vrai plaisir de replonger dans cette ambiance électrique.

Cette année 117 exposants sont regroupés dans le Pavillon 1. Sony PlayStation, Bandai Namco, Capcom, Nintendo, UbiSoft, Microsoft Xbox, Sega de nombreux éditeurs ont répondu présents.

La Fnac est également présente en force avec un immense stand partagé avec Sony PlayStation.

Les réseaux sociaux devenus incontournables dans le monde du jeu vidéo sont également de la partie à l’image de TikTok ou Discord. Du côté livres et manga, Mana Books et Omaké Manga sont aussi sur le salon avec des titres comme Bofuri, Genshin Impact ou Happy Land.

Le stand Asus est lui aussi impressionnant avec ses PC de compétition futuristes.

Des jeux vidéo en avant-première

Mais la Paris Games Week, c’est avant tout l’occasion de découvrir les nouveautés et les avant-premières de 2023. On peut citer The Dark Pictures : The Devil In Me, One Piece Odyssey chez Bandai Namco, Street Fighter 6 de Capcom sur le stand PlayStation.

Concentrons-nous justement sur ce denier qui est un des plus grands stands du salon. On peut notamment participer à une expérience autour de God of War : Ragnarok, jouer à CRISIS CORE – FINAL FANTASY VII- REUNION ou encore à Forspoken qui ne sortira qu’en 2023.

Plus loin, le corner Ubisoft vous accueille avec des bornes Mario+The Lapins Crétins Sparks of Hope sur le stand. Sega n’est pas venu non plus les mains vides avec de nombreux jeux comme Goat Simulator 3 ou Sonic Frontiers.

L’espace réservé aux Jeux Made in France et aux juniors regorge de pépites comme A Plague Tale : Requiem de Focus Entertainment, Endless Dungeon de Sega, Astérix & Obélix XXXL : Le bélier d’Hibernie ou Schtroumpfs Kart de Microids.

Notre galerie de photos et de vidéos de la PGW

Si vous avez encore besoin d’une raison pour aller à cette Paris Games Week Restart, voici une sélection de photos et de vidéos des plus beaux stands. Ne manquez pas le Bowser en Lego de 4,3 m de haut animé sur le stand Nintendo.