Quatre mangas à lire absolument : Comet Girl, Ivre du Japon, Death Note, Captain Tsubasa Kids Dream - IDBOOX

Je reçois de nombreuses BD et mangas et ceux-ci sont par la suite lus globalement dans l’ordre dans lequel je les ai reçus.

Il arrive parfois, comme aujourd’hui, qu’on tombe sur un excellent cru avec que des masterclass. Donc sans plus tarder, voilà quatre mangas que j’ai adorés.

Comet Girl (intégrale en 2 tomes) par Yuriko Akase (Casterman)

A propos de la BD

Sazan, jeune Terrien, est agent de voirie interplanétaire : il saute d’astre en astre pour opérer sur des chantiers. Son quotidien bascule lorsque Mina, chevelure flamboyante et scooter volant rouge, débarque en trombe dans sa vie… Pour repartir aussitôt : la jeune fille est pourchassée par tout ce que l’univers compte de pirates de l’espace, car elle abrite en elle un pouvoir incommensurable… Il n’en faut pas plus à Sazan pour décider de porter secours à Mina. Mais où chercher ? L’aventure commence !

Ce qu’on en pense

Ce manga est visuellement sublime. A l’inverse de 95% des mangas, cette BD est entièrement en couleurs et bon sang que la colorisation est grandiose !

Les couleurs associées aux dessins sont indéniablement parmi les gros facteurs de la qualité de l’œuvre. L’autre plus étant son scénario rocambolesque, son panel de personnages originaux et flamboyants et son aventure dynamique et rapide.

Nous sommes plongés dans un space opéra qui mériterait une adaptation en anime. La direction artistique rappelle aussi le clip de Daft Punk – Interstella 5555. Bref, foncez lire ces deux tomes merveilleux sans plus attendre !

Ivre du Japon par Jean-Paul Nishi (Kana)

A propos de la BD

1996, Japon…

Une Française atterrit à l’aéroport de Narita… Karen a 26 ans. Elle est née en France et y a grandi. Directrice technique pour une chaîne de télévision, elle choisit une destination plutôt insolite pour passer ses cinq semaines de congés payés : le Japon ! Elle était loin de s’imaginer que ce pays, qu’elle avait choisi un peu au hasard, allait changer le cours de sa vie.



Un aéroport propre, un système qui fonctionne et respecte les horaires fixés, la foule de Shibuya, les différents looks extravagants, les annonces de la ligne Yamanote, les téléphones portables et l’i-mode, le kabuki, les kimonos, les toilettes…

Découvrez ce qui fait le charme du Japon, mais pas seulement… car Karen reste Française et critique à l’égard de son pays d’adoption…!



Suivez Karen dans sa rencontre avec le pays du Soleil levant, son mariage avec un Japonais, ou encore l’éducation de ses deux enfants dans une société aux antipodes de celle française !

Ce qu’on en pense

Si techniquement le mangaka derrière cette BD est Nishi, en réalité il n’est que « l’exécutant » du scénario de la vie de sa femme Karen. Au travers de l’histoire réelle de Karen, on y découvre comment elle est tombée amoureuse du pays, sa culture (et plus tard, de celui qui deviendra son mari).

La majeure partie de l’histoire se passe bien avant l’ère de la fibre optique et des réseaux sociaux donc une époque où le Japon était encore très secret pour les français.

J’ai pour ma part beaucoup aimé cette BD et ne saurais que trop chaudement vous inviter à la découvrir.

Death Note – Short Stories par Takeshi Obata (Kana)

A propos de la BD

Attention aux spoilers, ce one-shot est principalement dédié à celles et ceux qui ont déjà lu le manga mythique Death Note ! On retrouve 6 histoires courtes dans ce bouquin.

Ce qu’on en pense

Ce tome spécial ne devra être lu que de ceux qui ont lu les 13 premiers tomes originaux de Death Note.

Ces courtes histoires se passent après la fin du dernier tome et donc de certaines morts emblématiques. On retrouve ainsi de nouveaux L, de nouveaux enquêteurs et de nouveaux Kira.

Encore une fois, nous faisons face à l’exposition de dilemmes moraux terribles et des choix à adopter si on venait à être en possession d’un Death Note.

Pour rappel, le possesseur d’un Death Note peut écrire le nom et prénom d’une personne dont il connaît le visage pour la tuer (de la manière de son choix).

Death Note a été pour moi le tout premier manga que j’ai lu en 2009 et qui m’a fait tomber dans le monde des BD japonaises.

Œuvre classique de chez classique, c’est clairement un incontournable des lectures pour moi, donc n’hésitez vraiment pas à la découvrir puis lire ce one-shot complémentaire par la suite.

Captain Tsubasa Kids Dream – Tome 1 par Yoichi Takahashi et Kunikazu Toda (Glénat)

A propos de la BD

Voici la série mythique Captain Tsubasa (alias Olive et Tom) dans une version moderne adaptée aux plus jeunes, pour partager la passion footballistique dans toute la famille !

Ce qu’on en pense

Olive et Tom a bercé mon enfance télévisuelle du coup c’est un plaisir de revoir ces gamins génies du football même si cette fois ils ont leurs véritables noms japonais d’origine (ce qui n’est pas pour faciliter mes souvenirs).

Ce tome pilote pose les bases des protagonistes principaux qu’on rencontrera (joueurs/équipes). Sans surprise, c’est un shônen donc l’histoire est « connue » d’avance : les « gentils » vont gagner les divers tournois auxquels ils prendront part mais ils auront diverses embuches au cours de l’histoire (j’imagine en tout cas que c’est ce qu’il se passera comme pour tous les shônens de sport).



Bref, les fans de la licence originelle apprécieront sûrement l’œuvre, les plus jeunes qui ne l’ont pas connue pourront en profiter pour la découvrir.



Et bien évidemment, je ne peux pas conclure cet article sans glisser le générique mythique (et sur la chaîne YouTube officielle, vous pourrez également voir les 2 premières saisons gratuitement)

