Quelques chiffres sur les éditions Glénat - IDBOOX

Les éditions Glénat ont annoncé leur déménagement et en profitent pour dévoiler quelques chiffres sur l’activité de la maison d’édition.

Les éditions Glénat emménagent au 24 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Boulogne-Billancourt dans un bâtiment conçu par Jean-Michel Wilmotte.



Dans un communiqué Jacques Glénat explique : « Cet immeuble accompagne la croissance de notre maison et il était important, à l’instar de Grenoble où notre siège social est abrité dans un ancien couvent devenu lieu culturel de la ville, que notre lieu de travail parisien incarne réellement notre identité ».

Une maison d’édition qui va bien

Glénat c’est une part de marché 22% sur le segment manga.



L’année 2021 voit notamment la publication du Tome 100 de One Piece, série phare du marché, dont le Tome 1 a dépassé le million d’exemplaires vendus fin juin. One Piece devient la série de manga la plus vendue de tous les temps.

Par ailleurs, l’éditeur se classe dans le top 10 des éditeurs de bandes dessinées.