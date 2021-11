Quels romans Young Adult offrir à Noël ?

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, offrez des livres ! Voici une sélection de romans pour les adolescents et jeunes adultes lus par la rédaction.

Les Chroniques de St Mary, de Jodi Taylor (Editions Hervé Chopin)

8 tomes parus en France (lire nos chroniques sur les autres tomes)

Résumé

À l’institut St Mary de recherche historique, les historiens n’étudient pas seulement le passé, ils le visitent.

Derrière l’innocente façade de St Mary, le secret du voyage dans le temps a été découvert et reste bien gardé. Les chercheurs en Histoire ont ainsi une méthode de travail tout à fait particulière : ils » étudient ‘en temps réel’ les événements majeurs de l’Histoire « . En se faisant passer pour d’inoffensifs excentriques, ils tentent de répondre à certaines questions qui n’ont jamais été résolues, sans jamais toucher au cours de l’Histoire… au risque d’en mourir.

Madeleine Maxwell, une jeune et brillante historienne est contactée par son ancien professeur afin de rejoindre l’équipe de l’Institut St Mary. Au cours de son étrange entretien d’embauche, Maxwell comprend vite les possibilités qui s’offrent à elle…

Pourquoi l’ (les) offrir

Les chroniques de St Mary c’est un univers riche et varié, bien construit par une autrice britannique à la plume agréable et fluide. Beaucoup d’action et d’humour également. Chez IDBOOX on est fan !

À offrir si la personne aime : les univers développés, l’histoire, les voyages dans le temps. Cette saga vient d’obtenir le Prix spécial ActuSF de l’Uchronie!



Âge recommandé : à partir de 13 ans. Pour vous procurer les livres Cliquez ici ou Cliquez ici

Il était une Fangirl : La princesse et la fangirl, d’Ashley Poston (Lumen)

2 tomes – peuvent se lire indépendamment

Résumé

Imogen Lovelace est une fangirl en mission sacrée : elle s’est juré d’empêcher à tout prix les scénaristes de sa saga préférée, Starfield – la meilleure série de science-fiction de tous les temps –, d’en tuer pour de bon l’héroïne, Amara. Mais Jessica Stone, l’interprète de la fameuse princesse, n’en peut tout simplement plus du rôle : trop de pression, trop de fans déchaînés… Or Imogen et Jessica se ressemblent comme deux gouttes d’eau. S’ensuit un terrible quiproquo, au terme duquel il devient évident que les deux jeunes filles se détestent – d’autant que leurs objectifs dans l’existence sont diamétralement opposés.

Pourquoi l’ (les) offrir

La reprise d’un conte – « Le Prince et le pauvre » – avec une touche geek et moderne. Grâce à la plume d’Ashley Poston, on découvre des personnages réalistes, complexes et attachants. Les deux tomes peuvent se lire indépendamment, alors n’hésitez pas !

À offrir si la personne aime : la diversité, les univers geek, les histoires d’amours.

Âge recommandé : à partir de 15 ans. Pour vous procurer les livres Cliquez ici ou Cliquez ici

Un Palais d’épines et de roses, Sarah J Maas (La Martinière)

6 tomes parus

Résumé

En chassant dans les bois enneigés, Feyre voulait seulement nourrir sa famille. Mais elle a commis l’irréparable en tuant un Fae, et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels.

Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n’a rien d’un monstre. Tamlin, un Grand Seigneur Fae, la traite comme une princesse.

Et quel est ce mal qui ronge le royaume et risque de s’étendre à celui des mortels ?

A l’évidence, Feyre n’est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d’origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs ?

Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix.

Pourquoi l’ (les) offrir

Découvrez un univers riche et original, des personnages intrigants et de toutes nouvelles éditions collector avec dorure (pour le tome 1 et 2 ce mois-ci).

À offrir si la personne aime : les intrigues de cour et une grande part de romance dans la narration. Les relations amoureuses et sexuelles prennent une part importante du récit au fur et à mesure des tomes.

Âge recommandé :16 ans (voir plus à partir du tome 3). Pour vous procurer les livres Cliquez ici ou Cliquez ici

La Guerre du Lotus, de Jay Kristoff (BigBang)

3 tomes (saga terminée)

Résumé

On disait éteinte la race des griffons, ces créatures mythiques menées par les danseurs d’orage. Pourtant, Yukiko et son père reçoivent l’ordre d’en capturer un pour le cruel Shogun des îles de Shima. Contre toute attente, ils y parviennent, mais Yukiko se retrouve perdue dans une forêt sauvage, avec pour seule compagnie un griffon mutilé qu elle nomme Buruu. Unis dans l’adversité, la jeune fille et l’animal s’entraident. Yukiko serait-elle la véritable danseuse d’orage, ultime espoir du peuple ?

Pourquoi l’ (les) offrir ?

Une trilogie de fantasy par l’auteur à succès Jay Kristoff (« Aurora Squad », « Nevernight », « Illuminae ») intéressante pour son univers japonisant et son côté steampunk.

À offrir si la personne aime : la culture japonaise, les contes et légendes.

Âge recommandé : 15 ans et + Pour vous procurer les livres Cliquez ici ou Cliquez ici

