Sherlock Holmes reprend du service dans une enquête inédite

C’est un vrai plaisir de lire une nouvelle enquête de Sherlock Holmes surtout quand celle-ci est inédite.

Sherlock Holmes et la Bête des Stapleton est une nouvelle aventure du célèbre détective éditée chez Bragelonne.

Le passage dans le domaine public de Sherlock Holmes a permis à des auteurs passionnés de faire revivre le personnage créé par Arthur Conan Doyle. Pour quelqu’un comme moi qui avais dévoré toutes les enquêtes de Sherlock et du Dr Watson c’est inespéré.

Cependant, il faut avouer que toutes les relectures et interprétations ne sont pas d’une qualité qui fait honneur au célèbre duo. James Lovegrove ne fait pas partie de cette catégorie. C’est un spécialiste reconnu de l’œuvre d’Arthur Conan Doyle.

Sherlock Holmes pourchasse une nouvelle créature à Baskerville

Avec la Bête des Stapleton, il imagine une suite au Chien de Baskerville. Holmes retourne sur les terres de ladite famille lorsque l’épouse de Sir Henry de Baskerville est retrouvée morte sur la lande vidée de son sang. Une nouvelle créature démoniaque hante le Dartmoor.

Sans remettre en cause la qualité d’écriture de James Lovegrove, cette histoire laisse un sentiment mitigé au fan exigeant que je suis. Pourquoi ? La première partie est fidèle à ce que l’on peut attendre d’une enquête de Sherlock Holmes avec un gros bémol. Son compère le Dr Watson est aux abonnés absents.

Le fameux duo est amputé car Watson a peur des chiens et ne veut pas retourner à Baskerville. C’est une peu léger pour justifier son absence aussi longtemps. Heureusement, on le retrouve plus tard ce qui redonne une dynamique à l’histoire avec des personnages fidèles aux originaux. C’est appréciable.

En ce qui concerne l’intrigue, elle est bien construite et nimbée de fantastique ave la mystérieuse créature comme dans le roman original. Elle ne fait malheureusement pas long feu. On est assez rapidement à déduire qui est le coupable.

Dans la deuxième partie, James Lovegrove a voulu jouer la carte de l’originalité. Il emmène ses personnages faire un voyage en bateau jusqu’ au Costa Rica pour traquer le responsable. Ce deuxième volet parlera peut-être moins aux fans purs et durs des aventures de Sherlock Holmes.

Ce qu’on en pense

Au final, on retrouve avec plaisir les déductions de Sherlock Holmes surtout dans une suite du mythique Chien de Baskerville. Cette nouvelle enquête n’est pas déplaisante mais elle est un niveau en dessous de Le démon de Noël également de James Lovegrove.

Il faut préciser que La Bête des Stapleton est une splendide édition avec la tranche dorée, les coins arrondis et une couverture en relief.

