Soutine – de Kooning, le très beau catalogue d’exposition - IDBOOX

L’exposition Soutine – de Kooning est actuellement au musée de l’Orangerie, les éditions Hazan publient le catalogue d’exposition compagnon.

Cette exposition et la première sur le sujet. Elle met en dialogue les œuvres de Chaïm Soutine et celles de Willem de Kooning. (lire notre article complet sur l’exposition).



Le catalogue d’exposition est un fidèle reflet du parcours proposé aux visiteurs par le musée. Son grand format et ses 130 illustrations et photographies permettent de prendre toute la mesure du travail des deux artistes.

Les commentaires figurant dans ce beau livre, sont des compléments précieux pour mieux comprendre l’évolution de Soutine et de Kooning.

C’est le parfait instrument pour prolonger la visite ou tout simplement pour apprécier ces deux peintres de façon inédite.

