Exposition – Quand Soutine dialogue avec de Kooning - IDBOOX

Chaïm Soutine et Willem de Kooning vous donnent rendez-vous jusqu’au 10 janvier 2022 au Musée de l’Orangerie (Paris).

Soutine (1893 – 1943) a marqué les peintres d’après-guerre. A partir des années 30, les américains s’entichent de sa peinture si particulière reconnaissant le talent inimitable de l’« artiste maudit ». Réservez votre entrée ici

On reconnait les toiles de Soutine à la peinture gestuelle et à l’empâtement prononcé de ses œuvres. Certains parleront de peinture torturée, mais ce qui est sûr c’est que Soutine nous montre l’invisible, la lumière et la beauté dans chacune de ses toiles et particulièrement dans les paysages qu’il exprime de façon si sensible et personnelle.



L’artiste figuratif de tradition émeut et inspire. De Kooning (1904 – 1997) découvre Soutine dans les années 30. Il devient au fil du temps une référence pour l’artiste.

Willem de Kooning cherche alors à dégager sa peinture de l’antagonisme figuratif / art abstrait en élaborant une troisième voie. Il avoue vouloir « peindre comme Soutine et Ingres à la fois ».

« Woman as Landscape », dans les années 50, constitue pour de Kooning le point de départ d’une exploration qu’il poursuit jusqu’à la fin des années 60.



Une cinquantaine d’œuvres de Soutine et de Kooning dialoguent au musée, on pourra selon l’envie faire le pont entre les deux artistes ou tout simplement admirer chaque toile une à une.

Pour réserver votre entrée pour l’exposition Chaïm Soutine / Willem de Kooning, la peinture incarnée Cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de voir des expos ? Consultez notre rubrique ici