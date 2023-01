Spirou dans la tourmente de la Shoah – Le catalogue qui complète l’exposition

Le Mémorial de la Shoah propose Spirou dans la tourmente de la Shoah, une exposition passionnante.



Pour compléter le parcours, les Editions Dupuis et le Mémorial publient un catalogue d’exposition indispensable pour saisir tous les messages de l’expo et aller plus loin dans le travail d’Emile Bravo. (lire notre reportage ici)

À travers L’Espoir malgré tout, Émile Bravo a exploré avec force et justesse les mécanismes et questionnements humanistes qui ont mené des milliers de personnes à résister à l’occupant.

Si l’exposition nous fait découvrir l’impact déterminant de Spirou dans la Résistance Belge pendant la seconde Guerre Mondiale, le catalogue va encore plus loin.

En plus des documents d’archives, ce magnifique ouvrage étudie de manière inattendue une des plus sombres pages de l’Histoire de la Belgique.

La mise en page est magnifique, les illustrations BD et les documents sont alternés ou mis en regard, donnant de la puissance aux textes passionnants.



A mi-chemin entre livre d’histoire et BD, le catalogue Spirou dans la tourmente de la Shoah complète à merveille l’exposition et nous aide aussi à comprendre l’impact de la maison d’éditions Dupuis avant, pendant et après la guerre.

