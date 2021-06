Spoon & White Road N’Trip – Le retour explosif des pires flics de New-York - IDBOOX

Spoon & White les pires flics de New York sont de retour dans une nouvelle aventure pleine d’action et d’humour publiée chez Bamboo.

Spoon & White Road N’Trip est le neuvième tome de cette savoureuse série. Nos deux héros déjantés restent fidèles à leur réputation. Spoon est un petit teigneux haut comme trois pommes prêt à flinguer tout ce qui bouge. White est plutôt du genre grand benêt inconscient.

Ils se détestent et font équipe pour le meilleur et pour le pire. Ils vont suivre la journaliste Courtney Balconi dans ses investigations sur un magna de l’énergie fossile qui veut remplacer le pétrole par le gaz de «Shit ».

Nos deux compères atterrissent dans la ville de Mudtown où vit toute la famille de Spoon. Ca promet.

Spoon & White, un hommage parodique au cinéma US

Réalisée par Jean et Simon Léturgie, respectivement père et fils, cette nouvelle histoire est une parodie savoureuse des films d’actions US. Elle est ponctuée de nombreuses références au cinéma de genre.

Dans cette histoire, l’influence de Mad Max Fury Road se fait fortement sentir avec une course-poursuite endiablée de camions citernes. On retrouve également une pincée de Grand Budapest Hôtel avec un Spirou foufou et un méchant qui a une forte ressemblance avec Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood.

Il y en a beaucoup d’autres mais on vous laisse les découvrir par vous même.

Un cahier graphique avec un contenu de qualité termine la BD. Il ne sert pas uniquement à remplir les pages. Il contient des crayonnés, des planches supplémentaires et même des jeux.

Spoon & White Road N’Trip est un vrai petit bijou acidulé et déjanté avec un scénario original et des dessins ciselés. On vous recommande chaudement la lecture de cette BD.

